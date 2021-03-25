Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова поздравила его с днём рождения

Фото: instagram.com/sveta_roh

Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова, Светлана, поздравила мужа с днём рождения на свой странице в Instagram. Сегодня Рохлову мог бы исполниться 41 год.

"Родной, с днём рождения! Помним, любим!" – написала она в сторис, сопроводив слова фотографией самого Рохлова и его дочери, которая держит корзину с цветами и чёрной траурной лентой для отца.

Напомним, что драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов стал свидетелем драки и попытался разнять участников конфликта, но получил удар от 38-летнего экс-боксёра Михаила Старцева. Рохлов упал, ударился головой об асфальт и умер на месте происшествия.

Следком обвинил Старцева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. По мнению адвокатов Старцева, их подзащитный действовал в рамках допустимой самозащиты. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу прошло несколько заседаний. Показания уже дали свидетели, в том числе и дочь погибшего. 21 января вдова Рохлова подала от себя и дочери два иска о возмещении морального ущерба по 10 млн рублей. Ещё 15 млн рублей запросила мать погибшего.