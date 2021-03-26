17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году

17 несовершеннолетних жителей Алтайского края совершили самоубийство в 2020 году. Как отмечает детский омбудсмен региона Ольга Казанцева, число трагических случаев выросло по сравнению с прошлым годом.

"По всем случаям возбуждались уголовные дела по статье УК 110 "Доведение до самоубийства". Фактов нарушений прав несовершеннолетних, которые привели к суициду, не выявлено", – пишет она в своём Instagram.

Тенденция увеличения самоубийств связана с пандемией COVID-19, и она отмечается во многих странах, что объясняется увеличением числа психических расстройств, депрессий, повышенной тревожностью из-за риска заразиться.