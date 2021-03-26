17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году

17 несовершеннолетних жителей Алтайского края совершили самоубийство в 2020 году. Как отмечает детский омбудсмен региона Ольга Казанцева, число трагических случаев выросло по сравнению с прошлым годом.
"По всем случаям возбуждались уголовные дела по статье УК 110 "Доведение до самоубийства". Фактов нарушений прав несовершеннолетних, которые привели к суициду, не выявлено", – пишет она в своём Instagram.
Тенденция увеличения самоубийств связана с пандемией COVID-19, и она отмечается во многих странах, что объясняется увеличением числа психических расстройств, депрессий, повышенной тревожностью из-за риска заразиться.
Комментарии
Закрыть все тиктоки и прочую гадость. Сажать на кол за призывы.
26.03.2021 07:49
- гость -
Для начала надо сажать за то что богатейшую страну довели до такого...