Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне

Актриса Наталья Бочкарёва на своей странице в Instagram поделилась фотографией из бассейна, которая взволновала мужскую часть её подписчиков.
"Физкульт, ура! А вы готовитесь к лету? Я на водных процедурах", – написала Бочкарева.
"Я вас люблю очень", "Королева", "Красавица", "Вау, какая вы прекрасная красавица, Наталья", "Очень красивая вы женщина", – написали подписчики в комментариях под фотографией.
За четыре часа снимок набрал 13 тысяч лайков.
Ранее телеведущая и блогер Настя Ивлеева "сделала себе подарок" и полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Ивлеева отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда".
Комментарии
Что за кляча?
Главное титьки засветила. Какая актриса, засветилась в нескольких мыльных операх. Актрисы были в СССР.
Грудь растет противоположно популярности.
Но станок рабочий конечно
фу наркоманка!!!
Чё за хрень на руке? Хе-хе
Экая экзальтированная особа. Может под коксом?
А ее разве не посадили после поимки с перевозимыми веществами? Пару лет назад же были сообщения.
сиси - ничо так, можно пожмякать...