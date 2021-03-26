Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне

Актриса Наталья Бочкарёва на своей странице в Instagram поделилась фотографией из бассейна, которая взволновала мужскую часть её подписчиков.

"Физкульт, ура! А вы готовитесь к лету? Я на водных процедурах", – написала Бочкарева.

"Я вас люблю очень", "Королева", "Красавица", "Вау, какая вы прекрасная красавица, Наталья", "Очень красивая вы женщина", – написали подписчики в комментариях под фотографией.

За четыре часа снимок набрал 13 тысяч лайков.

Ранее телеведущая и блогер Настя Ивлеева "сделала себе подарок" и полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Ивлеева отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда".