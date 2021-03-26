Миру пообещали волну наркомании среди пожилых людей

Употребление наркотиков пожилыми людьми приобрело характер скрытой всемирной пандемии. Об этом говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН).

"Пожилые люди представляют собой скрытую демографическую группу потребителей психоактивных веществ, имеющую свои специфические особенности и потребности в медицинской помощи", – сказано в документе.

Эксперты отмечают, что в большинстве стран пожилыми считаются жители, достигшие 65-летнего возраста. Однако процесс старения людей, злоупотребляющих психоактивными веществами, может ускориться как минимум на 15 лет. От этого у граждан могут раньше появиться проблемы со здоровьем, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что число пациентов с диагнозом "наркомания" в Алтайском крае снизилось на 7%. Всего в крае на учёте состоит 4584 наркобольных, детей до 14 лет среди них нет.