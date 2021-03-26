В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Только две ледовые переправы продолжают функционировать в Алтайском крае, по данным на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
С четверга закрыли две ледовые переправы через реку Обь, которые соединяли сёла Шелаболиха и Иня, а также село Новообинцево и территорию по правому берегу реки. Причиной послужили разрушение ледового покрова и потеря прочности.
Теперь для движения открыто только две дороги:
– в Советском районе (с. Шульгинка – пос. Амурский);
– в Каменском районе (г. Камень-на-Оби – Островная).
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в период таяния льда смертельно опасно выходить или выезжать на него.
Комментарии
все, кроме двух ))