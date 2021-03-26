В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Только две ледовые переправы продолжают функционировать в Алтайском крае, по данным на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

С четверга закрыли две ледовые переправы через реку Обь, которые соединяли сёла Шелаболиха и Иня, а также село Новообинцево и территорию по правому берегу реки. Причиной послужили разрушение ледового покрова и потеря прочности.

Теперь для движения открыто только две дороги:

– в Советском районе (с. Шульгинка – пос. Амурский);

– в Каменском районе (г. Камень-на-Оби – Островная).

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в период таяния льда смертельно опасно выходить или выезжать на него.