"Алтай-АГАУ" продолжает побеждать в Брянске

Волейболистки клуба "Алтай-АГАУ" вновь выиграли в Брянске. Там проходит финал высшей лиги "Б" женского чемпионата России за 7-13 места. В турнире участвуют семь команд.

В четверг, 25 марта, барнаульские девушки в упорной борьбе взяли верх над иркутской "Ангарой" – 3:2 (17:25, 25:9, 19:25, 25:16, 15:12). Напомним, ранее "Алтай-АГАУ" обыграл "Балтийскую волну" из Ленинградской области со счётом 3:0, а также на тай-брейке вырвал победу у читинской "Забайкалки" – 3:2.

В пятницу, 26 марта, соперником барнаульских волейболисток станет пензенский "Университет-Визит". Турнир в Брянске завершится 28 марта.