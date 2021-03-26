Учёные раскрыли фактор преждевременной смерти у женщин

Риск преждевременной смерти у женщин в среднем повышается на 19%, если они имели несколько выкидышей или если потеря ребёнка происходила в начале репродуктивного периода. Об этом пишет научный журнал The BMJ со ссылкой на исследование американских ученых.

Изучив данные медицинских наблюдений 100 тысяч пациенток, исследователи выявили, что связь между преждевременной смертью и выкидышем наблюдалась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (48%). Тем не менее в этом направлении учёным ещё предстоит поработать, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, которые лежат в этой основе.

Ранее в Минздраве заявили, что научных данных о пагубном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет. Напротив, тем, кто планирует детей, рекомендуется прививаться, поскольку ковид увеличивает риск осложнений беременности и материнской смертности.