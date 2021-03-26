Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2634.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 110 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 620 человек. Выздоровели 41 670 человек (+94 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 30, Рубцовск – 13, Бийск – 10, Егорьевский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Яровое – 5, Новоалтайск, Рубцовский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Каменский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 298 пациентов, из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 512 коек.