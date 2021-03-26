Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу

Случаи возгорания мусорных баков участились в частном секторе Барнаула. Чаще всего причиной подобных инцидентов становится неостывшая зола, которую выбрасывают местные жители, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные "ЭКО-Комплекса".

Непогашенная зола приводит в негодность дорогостоящие мусорные контейнеры, выводит из строя спецтехнику, а также зачастую приводит к пожарам на полигонах. Чтобы этого не допустить, перед выбрасыванием золу следует заливать водой или упаковывать.

"На днях в Первомайском районе после погрузки отходов загорелся мусоровоз. По технике безопасности в таких случаях мусор приходится выгружать на месте. Его, конечно, потом забирают, обычно с помощью самосвалов. Но это создаёт проблемы в оказании услуги", – рассказал замруководителя "ЭКО-Комплекса" Сергей Яремака.

В случае ущерба бакам их собственники, в числе которых органы местного самоуправления, могут обратиться в полицию для привлечения к ответственности виновных в порче имущества. Кроме того, есть целый перечень отходов, которые запрещено выбрасывать в контейнеры:

"Это горящие, раскалённые или горячие отходы, снег и лёд, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы", – объяснили в горадминистрации.

Напомним, в субботу, 27 марта, в Барнауле пройдёт уже ставшая традиционной акция по раздельному сбору бытовых отходов. По городу будет курсировать мобильный пункт раздельного сбора мусора, также организуют две локальные площадки.