Опального алтайского чиновника обязали оплатить поездки на служебном авто

Троицкий районный суд вынес постановление, согласно которому бывший глава района Андрей Овсянников должен компенсировать средства местного бюджета, потраченные им на бензин. Об этом сообщает "Банкфакс".

Истцов возмутил тот факт, что, будучи главой района, Овсянников ездил на работу на служебном автомобиле из Барнаула в село Троицкое (около 100 километров в один конец), и тратил деньги муниципалитета на бензин.

В прокуратуре также отметили, что "за данным автомобилем закреплён водитель администрации, но с 2019 года Овсянников А.В. самостоятельно управляет служебным транспортом".

Судья частично удовлетворил иск, обязав опального чиновника компенсировать 63,8 тысячи рублей.

Напомним, Троицким районом Овсянников руководил с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на должность главы Октябрьского района Барнаула. 21 января 2021 его освободили от поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.

Следователи выяснили, что Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей.

5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.