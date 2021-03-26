Троицкий районный суд вынес постановление, согласно которому бывший глава района Андрей Овсянников должен компенсировать средства местного бюджета, потраченные им на бензин. Об этом сообщает "Банкфакс".
Истцов возмутил тот факт, что, будучи главой района, Овсянников ездил на работу на служебном автомобиле из Барнаула в село Троицкое (около 100 километров в один конец), и тратил деньги муниципалитета на бензин.
В прокуратуре также отметили, что "за данным автомобилем закреплён водитель администрации, но с 2019 года Овсянников А.В. самостоятельно управляет служебным транспортом".
Судья частично удовлетворил иск, обязав опального чиновника компенсировать 63,8 тысячи рублей.
Напомним, Троицким районом Овсянников руководил с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на должность главы Октябрьского района Барнаула. 21 января 2021 его освободили от поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.
Следователи выяснили, что Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей.
5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.
Комментарии
по лицу ж видно, что честный человек. ни когда в жизни ни чего чужого и тем более общественного не возьмёт.
а почему закрыли комментарии про Азиатско-Тихоокеанский банк?
боитесь, что люди накомментируют про добровольное РАБСТВО на выгодных для них условиях?
не бойтесь. не бойтесь узнать правду!
Опального алтайского чиновника обязали оплатить поездки на служебном авто
Может он стал оппозиционером, поэтому стал опальным. Не будет же власть своего опале подвергать. Его по лицу видно, что оппозиционер
Вот Навальный реально опальный
сказали этот опальный значит так и есть
Обычно вор вору глаз не выключи. Но это реально кому-то дорогу перешёл.
26.03.2021 12:48
гость
Вот Навальный - реально подвальный.
Этот реально кому-то дорогу перешёл, по лицу видно. В оппозицию перешел, по лицу видно
Перешел в оппозицию какому то серьезному человеку. Их как прижимают, они сразу оппозиционерами становятся и просят политического убежища. Этого по лицу видно, что хочет политического убежища
Давно нужно всех чинуш лишить с
Пересаживать на велосипеды.
Вот это РОЖА!
Ему нельзя с такой в тюрьму, его там быстро в двуствольного превратят....
Можно подумать, что другие руководители ездят за свой счет - начиная с самого мелкого чиновника до губера - все пользуются авто, самолетами и т.п. за счет бюджетов, т.е. за наши деньги!!!
Другие руководители тоже за свой счет не ездят, но если их тоже поймают по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере, то все тоже самое им и насчитают. И это правильно.
26.03.2021 14:23
гость
А на каком основании насчитают - ведь это законно!