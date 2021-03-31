Что делать, если соседи развели тараканов и не хотят их травить?

Вывести из квартиры тараканов очень сложно. Если эти живучие насекомые завелись в доме, борьба с ними может занять несколько месяцев или даже лет. Ещё больше осложняют ситуацию соседи по подъезду или лестничной клетке, которые не заботятся о санитарных нормах и закрывают глаза на наличие прусаков в их квартире. Что делать, если соседи отказываются проводить дезинсекцию и можно ли их заставить это сделать? Amic.ru нашёл ответы на эти вопросы. Но предупреждаем сразу – быстро решить проблему не получится.
Не всегда тараканы появляются там, где не соблюдают чистоту. Они могут "заглянуть к вам в гости" от соседей, пролезая через щели и зазоры между квартирами. Основные пути, по которым насекомые перемещаются по дому:
– воздуховоды и вытяжка на кухне;
– вентиляционные шахты;
– окна и щели между окном и подоконником;
– щели в стене и потолке (даже если они закрыты плинтусами и вообще у вас свежий ремонт, прусаки могут пробраться через щели под плинтус и после уже попасть в квартиру);
– через розетки;
– сифоны, щели у канализационных и отопительных труб, а также через трубы под раковиной.
Как мне избавиться от тараканов?
Вам нужно обратиться в Роспотребнадзор, СЭС или частную компанию для проведения дезинсекции. Стоимость работ будет варьироваться от полутора до трёх-четырёх тысяч рублей – в зависимости от того, какими препаратами вы захотите воспользоваться. Кроме того, если насекомых слишком много, вам могут предложить обработку препаратом "двойной концентрации". Соответственно, и стоимость вырастет в два раза.
В Барнауле вы можете позвонить в краевой центр дезинфекции +7 (3852) 35-40-00, СЭС г. Барнаула +7 (3852) 53-47-48, Алтайскую краевую СЭС +7(3852) 59-01-57, Главдезцентр +7(3852) 55-50-76.
До приезда службы уберите в укромные места продукты питания, одежду, посуду, мелкую электротехнику, освободите кухонные шкафы, полки в ванной. Убедитесь в исправности сантехники, установите на вентиляцию и вытяжки москитные решётки, проверьте, все ли щели и отверстия в стенах, возле труб, на полу замазаны. Вас могут попросить снять плинтусы с пола или потолка. Дополнительно до и после дезинсекции вы можете разложить по квартире шарики из порошка борной кислоты и проваренного желтка куриных яиц, использовать ядовитые гели, мелки и спреи – это усилит эффект дезинсекции.
Тогда вам придётся повторно вызывать дезинсектора. Кстати, прежде чем заключать договор на обработку вашей квартиры, убедитесь, что в нём прописан гарантийный срок на действие препаратов. Частники устанавливают гарантийные сроки на своё усмотрение, но чаще всего – от месяца до двух лет. Краевая и городская СЭС даёт гарантию на два года – если за это время насекомые появляются ещё раз, они обязуются бесплатно потравить их повторно. Частники могут попросить оплатить только расходы на яд. Помните: гарантия действует, если вы соблюдаете все санитарные правила после дезинсекции.
Я всё делаю правильно, а насекомые не исчезают. Что предпринять?
Если вам приходится вызывать дезинсекторов несколько раз в год, а эффект от их работы недолговечен – это значит, что главный очаг возникновения тараканов не устранён. Чтобы они исчезли совсем, травить их должен весь ваш подъезд или даже дом, потому что гнездо насекомых может находиться в любой квартире.
Поэтому для начала пройдитесь по соседям и выясните, у кого ещё есть проблема с прусаками. На общедомовом собрании собственников предложите провести коллективную дезинсекцию. Параллельно обратитесь в своё ЖЭУ или УК, чтобы они провели внеплановую дезинсекцию подъезда и подвальных помещений.
А что делать, если соседи отказались травить тараканов?
Если все жители вашего подъезда отказались травить тараканов, вы на них никак не повлияете. Но вы можете определить, где расположен очаг возникновения насекомых (как правило, это определённая квартира либо подвальное помещение) и пожаловаться в инстанции уже на его владельца. Самостоятельно вычислить тараканье гнездо не получится – нужно будет заказать экспертизу у СЭС (за отдельную плату, компании называют цены индивидуально).
Специалист проведёт обследование и выдаст вам заключение о проведённой диагностике. Тут важно, чтобы фирма имела лицензию на выдачу официальных документов такого характера. Потому что в будущем эта бумага может пригодиться вам в суде и прокуратуре.
После этого обращайтесь с письменной жалобой в Роспотребнадзор. В заявлении укажите, что длительное время не можете справиться с насекомыми и приложите копии договоров о дезинсекции. На основе диагностики СЭС Роспотребнадзор проведёт собственную проверку и установит, нарушают ли ваши соседи санитарно-эпидемиологические нормы. Согласно п. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, "собственник жилого помещения обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей".
Затем пишите заявление участковому, чтобы он провёл с соседями беседу, вынес предупреждение и выдал вам об этом предписание.
И если всё вышеперечисленное не повлияло на соседей, у которых расположен очаг возникновения насекомых, вам стоит обратиться в прокуратуру. Прокуроры проведут проверку, и если вы окажетесь правы, соседей оштрафуют на две тысячи рублей. Но если вы обратитесь повторно, сумма штрафа начнёт расти.
Совет: эффективнее всего действует коллективная жалоба. Подписать заявление на соседа или соседей с рассадником насекомых должно не менее трёх недовольных собственников.
Суд – последняя инстанция, в которую вы можете обратиться. Однако до этого доходит крайне редко. Обычно всё же разборки заканчиваются на уровне переговоров между соседями и в некоторых случаях на этапе прокурорских штрафов. В Барнауле, по данным Роспотребнадзора, за последний год не было ни одного судебного иска по поводу нашествия насекомых, а жалобы от граждан поступали единичные.
Если вы всё же решили идти до конца, вам нужно составить исковое заявление, в котором перечислить все претензии к соседям, начиная с тараканов, и заканчивая тем, что они не делают уборку в квартире (если это доказали проверки служб). К этому нужно приложить квитанцию об уплате госпошлины и заключения из всех инстанций, в которые вы обращались ранее. Чем больше собрано экспертиз, жалоб и доказательств, тем вероятнее, что суд встанет на вашу сторону.
Увы, даже судебное решение в вашу пользу или жалоба во все инстанции разом не гарантирует того, что сосед избавится от тараканов.
"Несмотря на то, что обращений к нам почти нет, для жителей города это всё равно большая проблема. И даже если по суду будет предписание на принудительную дезинсекцию, без разрешения собственника специалисты не имеют права прийти и насильно выполнить судебное постановление. То же самое и с проверкой по жалобе жильцов", – пояснили amic.ru в пресс-службе Роспотребнадзора.
Хотя здесь тоже есть законные лазейки: в случае если решение суда уже есть, но гражданин не пускает приставов или другие службы в квартиру для его исполнения, его штрафуют (на тысячу рублей и более – при неоднократном нарушении), СЭС может обратиться в суд о принудительном допуске в помещение с очагом насекомых. И после этого, в присутствии судебных приставов и сотрудников полиции, дезинсектор может войти и провести уничтожение тараканов, даже если для этого правоохранителям придётся сломать дверь.
Все эти разборки могут занять несколько месяцев. К сожалению, насекомые из дома самостоятельно за это время не исчезнут. Поэтому готовьте запасы терпения, моющих средств для ежедневной уборки, а также всевозможной отравы для профилактической борьбы с прусаками.
Комментарии
Где продолжение-то?
Текст будет здесь
ну и долго еще ждать то???
Вот так всегда- на самом интересном прервались
В спорт лото надо жаловаться
Травить горячим туманом ВСЮ квартиру и уезжать на месяц жить на дачу, Кухню дополнительно пусть прольют их разбрызгивателя. Сами не пытайтесь даже, у нас и яда нормального в магазине не купить, только зря деньги потратите. Кстати, в государственную СЭС обращаться бесполезно, они этим не будут заниматься пока карантин по ковиду, только к частникам. Вентиляцию на кухне закрывать сразу, наглухо и навсегда. Сетка бесполезна, ибо через крупную мелкие экземпляры пролезут, а мелкая сетка сразу-же забьется пылью. Воды месяц не давать, чтобы из кранов не капало и всё сухо было. Кстати, за холодильником тоже любят жить, там тепло и конденсат стекает. Вымораживать бесполезно, они не дохнут от слова совсем, только засыпают, потом оттаивают. Это их всю зиму морозить надо, чтобы сдохли. Это всё из личного опыта...
Бред сивой кобыли и реклама СЭС
Ах да, вот еще. Так называемое средство без запаха тоже будет вонять, стоит дороже и менее эффективно, не ведитесь. Лучше уезжайте на месяц. Договоритесь на повторную обработку через две недели, у некоторых бывает акция на это.
31.03.2021 08:47
- гость -
Да хоть на 10 месяцев уезжай. Если тараканы у соседей, залезут даже через открытую форточку.
делали капитальный ремонт, замазано/заделано ВСЕ...а они пешком через порог шагают
Травите тараканов вместе с соседями
Все тараканы сдохли еще от 3g, 5g добьет оставшихся
Все тараканы сдохли
продам живого таракана обыкновенного, самовывоз, стакан -200 рэ
Нужно развести крыс
с крысами проще, они не в каждую щель пролезут, меньше разбежится по дому
31.03.2021 09:12 - гость - Все тараканы сдохли еще от 3g, 5g добьет оставшихся
Ох, я тоже так думал... Они еще нас переживут
31.03.2021 09:12
- гость -
Все тараканы сдохли еще от 3g, 5g добьет оставшихся
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У нас в доме над подъездом на крыше стояла антенна сотовой связи. В этом подъезде тараканы.
Тараканы это хорошо. Экологическм чмсиый дом. Тут радоваться надо, а то травить да травить.
Есть предположение, что у тараканов имеется коммуникация. Поэтому если они забегают периодически от соседей, нужно их не тапком хлопать, а забрызгивать спиртом или иной агрессивной химией. Тогда умирающий таракан успевает послать своим сородичам SOS, что эта территория небезопасна, и следующий разведчик придёт к вам нескоро.
забрызгивать спиртом или иной агрессивной химией.
а им так понравится что будут приходить просить ещще)))
Если соседи не хотят травить тараканов, подсадите им клопов.
Вынужденно потравят.
Нужно обращаться в лицензированную организацию, как для заказа профессиональной обработки, так и при покупке препаратов для самостоятельной. Из вышеперечисленных это только (краевой центр дезинфекции +7 (3852) 35-40-00) остальные, прохиндеи, присвоили себе громкие титулы, а к СЭС не имеют ни какого отношения.
31.03.2021 08:59
- гость -
делали капитальный ремонт, замазано/заделано ВСЕ...а они пешком через порог шагают
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На самом деле очень помогает замазать, заделать всё. Через порог кто шагнет - того на границе бить надо. Главное, чтобы по-другому не могли просочиться.
на границе бить надо тапком