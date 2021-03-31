Что делать, если соседи развели тараканов и не хотят их травить?

Если все жители вашего подъезда отказались травить тараканов, вы на них никак не повлияете. Но вы можете определить, где расположен очаг возникновения насекомых (как правило, это определённая квартира либо подвальное помещение) и пожаловаться в инстанции уже на его владельца. Самостоятельно вычислить тараканье гнездо не получится – нужно будет заказать экспертизу у СЭС (за отдельную плату, компании называют цены индивидуально).

Специалист проведёт обследование и выдаст вам заключение о проведённой диагностике. Тут важно, чтобы фирма имела лицензию на выдачу официальных документов такого характера. Потому что в будущем эта бумага может пригодиться вам в суде и прокуратуре.

После этого обращайтесь с письменной жалобой в Роспотребнадзор. В заявлении укажите, что длительное время не можете справиться с насекомыми и приложите копии договоров о дезинсекции. На основе диагностики СЭС Роспотребнадзор проведёт собственную проверку и установит, нарушают ли ваши соседи санитарно-эпидемиологические нормы. Согласно п. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, "собственник жилого помещения обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей".

Затем пишите заявление участковому, чтобы он провёл с соседями беседу, вынес предупреждение и выдал вам об этом предписание.

И если всё вышеперечисленное не повлияло на соседей, у которых расположен очаг возникновения насекомых, вам стоит обратиться в прокуратуру. Прокуроры проведут проверку, и если вы окажетесь правы, соседей оштрафуют на две тысячи рублей. Но если вы обратитесь повторно, сумма штрафа начнёт расти.

Совет: эффективнее всего действует коллективная жалоба. Подписать заявление на соседа или соседей с рассадником насекомых должно не менее трёх недовольных собственников.