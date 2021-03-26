Дольщик скупил 34 квартиры в проблемном ЖК в Барнауле и требует охрану

Судья отказал предпринимателю из Санкт-Петербурга, купившему 34 квартиры в барнаульском ЖК "Клевер парк", в требовании доверить охрану строительных площадок ЧОП "Лига+", сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Крупнейший дольщик домов №83 и №83а на улице Советской армии, строительство которых временно заморожено, потребовал, чтобы территорию охраняло указанное им частное охранное предприятие и даже выразил готовность финансировать расходы по обеспечению сохранности имущества.

"Суд решил, что такая обеспечительная мера повлечет существенные расходы, возлагаемые на должника, а выбор определенной охранной организации является вмешательством в его хозяйственную деятельность, что недопустимо", — пишет портал.

Напомним, возведением ЖК "Клевер парк" занимается компания "Барнаулкапстрой", которая оказалась в сложной финансовой ситуации, в связи с чем строительство приостановили. Губернатор Виктор Томенко обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства компании.

В начале марта директор строительной компании Сергей Шумов рассказал о сложившейся ситуации. Достраивать ЖК "Парковый", с завершением строительства которого у "Барнаулкапстроя" также возникли проблемы, будет компания "Адалин-Строй". Контракт с предыдущим субподрядчиком разорван в одностороннем порядке.