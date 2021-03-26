"Не боитесь умереть?" Доктор Мясников дал совет тем, кто опасается вакцинации

Нужно бояться не прививок от коронавируса, а болезни и смерти из-за инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В беседе с "Московским комсомольцем" он подчеркнул, что проходящие вакцинацию пожилые люди "спасают себе жизнь".

"Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться", – обратился медик к читателям.

Мясников также развеял популярное заблуждение о том, что людям с хроническими заболеваниями прививка якобы противопоказана. По его словам, "как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации", поскольку "здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть".

Ранее доктор Мясников объяснил, нужно ли ставить прививку от коронавируса переболевшим COVID-19. По его словам, делать это необязательно, но такая процедура всё равно не причинит человеку никакого вреда.