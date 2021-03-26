В России выявили свыше 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 167 – до 4 501 859 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1813 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+782) и Московской области (+559). Алтайский край (+110) на 26 марта занимает 17-ю строчку списка.

Выздоровел за весь период 4 120 161 человек, в том числе 10 880 – за последние сутки.

Скончались ещё 405 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 97 017 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 118,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 337 тысяч тестов сделали за последние сутки.