На Бочкарёвском пивоваренном заводе подвели промежуточные итоги нацпроектов

В конце прошлого года Бочкарёвский пивоваренный завод стал участником крупнейшего национального проекта "Производительность труда". Три месяца на предприятии велись работы по наращиванию эффективности. В марте подвели первые итоги. Их озвучили в рамках дня информирования, в котором приняли участие эксперты Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

Пилотным потоком на Бочкорёвском пивзаводе выбрали "Производство безалкогольных напитков". При анализе эталонного участка рабочая группа выявила 49 проблем и разработала план-график мероприятий по их устранению. Начальник отдела развития производственной системы Бочкарёвского пивоваренного завода Оксана Дегтярёва презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.

Первые победы на проекты были отмечены – самые активные участники рабочей группы получили ценные подарки. Это важный момент в работе над проектом, отмечают представители руководящего звена. Впереди – колоссальная работа, и очень важно, чтобы у коллектива была мотивация двигаться вперёд, предлагать свои варианты развития и действовать.

Следующий виток участия в нацпроекте включает знакомство представителей с инструментами бережливого производства. Инструкторы обучат им и покажут, насколько эффективными они могут быть. Начинается большая работа претворения плана мероприятий в реальность, где нужно поднять ряд показателей до целевых отметок. В ближайшее время на предприятии проведут конкурс по 5С, актуализируют систему подачи предложений по улучшениям и составят план дальнейших действий. Изменения охватят проекты всех потоков завода.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.