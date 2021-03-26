Названы наименее востребованные вакансии в Алтайском крае

Вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога в Алтайском крае меньше всего заинтересовали соискателей в 2021 году, сообщила amic.ru представитель сервиса "Зарплата.ру".

По данным исследовательского центра, только 0,1% людей, просмотревших информацию о требованиях к кандидатам и условиях работы, откликнулись на предложение.

В четвёрку наименее желанных для работы также попали профессии звукорежиссёра (0,3% откликов) и арматурщика (0,5%).

"Спрос на перечисленных специалистов объясним: это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов, а потребность в людях, умеющих работать руками, растёт из года в год – обычно они находят работу через знакомых", – пояснила HR-директор "Зарплаты.ру" Вера Маневич.

Отметим, что исследование проводилось с января по март 2021 года. В его рамках проанализировали около 2 млн резюме.

Напомним, вакансия менеджера по продаже косметологического оборудования стала самой высокооплачиваемой на удалённой работе в марте 2021 года.