Названы наименее востребованные вакансии в Алтайском крае

Вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога в Алтайском крае меньше всего заинтересовали соискателей в 2021 году, сообщила amic.ru представитель сервиса "Зарплата.ру".
По данным исследовательского центра, только 0,1% людей, просмотревших информацию о требованиях к кандидатам и условиях работы, откликнулись на предложение.
В четвёрку наименее желанных для работы также попали профессии звукорежиссёра (0,3% откликов) и арматурщика (0,5%).
"Спрос на перечисленных специалистов объясним: это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов, а потребность в людях, умеющих работать руками, растёт из года в год – обычно они находят работу через знакомых", – пояснила HR-директор "Зарплаты.ру" Вера Маневич.
Отметим, что исследование проводилось с января по март 2021 года. В его рамках проанализировали около 2 млн резюме.
Напомним, вакансия менеджера по продаже косметологического оборудования стала самой высокооплачиваемой на удалённой работе в марте 2021 года.
Комментарии
Вы реально все чоткнутые. Про него то не верят, а про других вообще знать не знают.
Теперь понятно, почему Шереметьева подалась в ректоры! Больше нигде не нужна))