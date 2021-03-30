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Как подготовить автомобиль к весне: подробный чек-лист

, ИА "Амител"
С приходом тепла следует тщательно проверить машину на наличие износа и поломок
Фото: vwexpress.ru

Фото: vwexpress.ru

Подготовка автомобиля к сезону – это не только замена зимних шин и технических жидкостей. Важно провести полный спектр диагностики авто. От этого зависит дальнейшая целостность машины и стоимость возможного будущего ремонта. 

Двигатель и аккумулятор

Двигатель – самый важный элемент любого транспортного средства. Испытание зимними холодами может привести к неприятным последствиям. Например, резкие перепады температуры могут повлиять на состояние эластичных элементов. Резиновые и пластиковые детали трескаются, изнашиваются, лопаются. Если вы заметили подтёки, срочно обратитесь к профессионалам. 

В зимний период особенно страдает аккумулятор. В экстремальных условиях ему приходилось запускать печку, включать музыку, фары и другую электронику. Поэтому если вы хотите, чтобы прибор отработал отведённое ему время, проверьте уровень заряда. Срок эксплуатации работающего в разряженном состоянии аккумулятора снижается. Аккумулятор можно подзарядить, зачистить контактные клеммы АКБ и покрыть их специальной электропроводящей смазкой.

Свечи и фильтры

У вас также может возникнуть необходимость в замене свечей. Заметили на них отложения или налёт? Не задумываясь меняйте. Если вы использовали "зимнее" масло, лучше поменять его на специальное синтетическое, чтобы защитить двигатель в жаркую погоду. Также следует проверить уровень жидкостей (тормозной, антифриза, промывочной, охлаждающей и других).

В числе рекомендуемых мероприятий – замена масляного и топливного фильтров. Нередко в замене нуждаются ремни ГРМ или генератора, которые зимой значительно изнашиваются.

Кондиционер

Очень многие современные модели автомобилей оснащены кондиционерами. Это оборудование также нуждается в обслуживании, особенно после "зимней спячки". 

Во-первых, необходимо проверить работоспособность кондиционера. Во-вторых, рекомендуется промыть радиатор и трубки, провести антибактериальную обработку вентиляции. В-третьих, следует проверить уровень хладагента, а при необходимости удалить старый и залить новый. Не хотим вас пугать, но если этого не сделать, то можно готовиться к неприятному запаху в салоне и сбоям в работе кондиционера.

Ходовая часть и тормозная система

Ходовая часть – "позвоночник" машины, который в процессе поездок по зимним дорогам (высокая или неравномерная колея, снег, ледяные кочки, "оттаявшие" ранней весной ямы на асфальте) проходит серьёзное испытание на выносливость. Мастера автосервиса настоятельно рекомендуют провести диагностику ходовой части. Например, могут потрескаться резиновые сальники и пыльники, уйти смазка, повредиться сайлентблоки, тормозные шланги и другие элементы. 

Тормозная система автомобиля требует особого внимания. Если ваш автомобиль пережидал зиму в гараже, обязательно проверьте тормозную систему. Колёса должны адекватно реагировать на нажатие педали. Если вы заметили подозрительные симптомы (педаль нажимается слишком легко или тяжело, издаётся скрипящий звук, появляется оповещение на приборной панели), необходимо обслужить и эту часть авто. Также следует проверить состояние резиновых шлангов – если замечены трещины, их нужно заменить.

Полную диагностику ходовой части авто и технических жидкостей в автосервисе "Автосистемы" можно получить бесплатно по предварительной записи по телефону 533-878.

Автосервис предлагает выгодные условия для постоянных клиентов. Техническое обслуживание автомобиля по 20 параметрам со скидкой 50%: замена моторного масла, фильтра масляного, фильтра воздушного, топливных фильтров, замена всех технических жидкостей, замена свечей зажигания, тормозных колодок, приводных ремней, элементов подвески, а также бесплатная полная диагностика один раз в три месяца.

Автосервис "Автосистемы"
Адрес: ул. Матросова, 198
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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