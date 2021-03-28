Народные приметы. Почему 28 марта не нужно бояться чёрных кошек?

Кого почитают в Александров день?

28 марта христиане почитают святого мученика Александра Сидского, который жил и служил иереем в III веке в Сиде. За свою открытую веру в Христа мужчина жёстко поплатился: местный правитель Антонин приговорил его к долгим мучительным пыткам и смертной казни.

Александр мужественно выдержал все муки, а затем покорно преклонил колено перед палачом, и тот отрубил ему голову. По преданию, в это же мгновение Антонин стал биться в конвульсиях и умер.

Кроме того, в этот день вспоминают о двух юношах с одинаковым именем – Александр, которые добровольно приняли мучения во времена правления Диоклетиана (конец III – начало IV века). В городе тогда проходил большой языческий праздник, и группа христиан открыто отказалась поклоняться идолам. За это их подвергли жестоким истязаниям. Два Александра тогда находились в толпе зрителей. В знак протеста против издевательств они вышли вперёд и открыто заявили, что тоже готовы страдать за Христа. Вместе с остальными христианами их сначала пытали, а потом обезглавили.