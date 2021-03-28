Народные приметы. Почему 28 марта не нужно бояться чёрных кошек?

В православном календаре 28 марта известен как Александров день, в который принято почитать сразу трёх великомучеников с этим именем. В народе же в это время поклонялись лесным духам, но в лес при этом ходить боялись. Рассказываем, почему в этот день не мыли голову и по-особому толковали сны. А ещё о том, почему 28 марта – единственный день в году, когда можно не бояться чёрных кошек
28 марта христиане почитают святого мученика Александра Сидского, который жил и служил иереем в III веке в Сиде. За свою открытую веру в Христа мужчина жёстко поплатился: местный правитель Антонин приговорил его к долгим мучительным пыткам и смертной казни.
Александр мужественно выдержал все муки, а затем покорно преклонил колено перед палачом, и тот отрубил ему голову. По преданию, в это же мгновение Антонин стал биться в конвульсиях и умер.
Кроме того, в этот день вспоминают о двух юношах с одинаковым именем – Александр, которые добровольно приняли мучения во времена правления Диоклетиана (конец III – начало IV века). В городе тогда проходил большой языческий праздник, и группа христиан открыто отказалась поклоняться идолам. За это их подвергли жестоким истязаниям. Два Александра тогда находились в толпе зрителей. В знак протеста против издевательств они вышли вперёд и открыто заявили, что тоже готовы страдать за Христа. Вместе с остальными христианами их сначала пытали, а потом обезглавили.
В народе 28 марта известен как Лесное ухоженье. В этот день было принято всеми способами выказывать своё почтение лесу и духам, которые в нём обитают. Причём вглубь чащи при этом заходить опасались. Единственные, кто не боялся заходить в лес в этот день, – травники и знахари. Но и те, входя в бор, обязательно читали заговоры на оберег и просили прощения, что тревожат духов.
Для них этот день был особенным: коренья и растения, собранные в этот день, обладали целительной силой. Из них делали снадобья и настойки. А после похода в лес знахари помогали местным жителям: снимали порчу, изготавливали обереги и лечили мигрень.
А боялись гулять по лесу, поскольку на Лесное ухоженье обычно начинались "волчьи свадьбы". Волки в это время становились очень агрессивными. И без нужды в лес никто не ходил. А тем, кто засыпая слышал волчий вой, советовали перевернуть подушку. Мол, это помогало избавиться от страха.
Ещё 28 марта по-особенному толковали сны. Например, считалось, что кому приснится ангел, тот проживёт не меньше ста лет. Если во сне довелось качать воду – это к богатству. Увидеть, как ест свинья, – к воровству. Кашлять – к здоровью. А вывихнуть руку – к скорой потере супруга.
О главном запрете мы уже сказали: посещать лес без веской причины 28 марта не рекомендовали. Кроме того, на Александров день нельзя:
- Мыть голову. По поверьям, если ослушаетесь, вскоре вас ждёт ссора (вплоть до расставания) с близким человеком.
- Нельзя выходить из дома без приколотой к одежде булавки. В противном случае могут сглазить.
- Нельзя кричать на собак и тем более физически их наказывать. В народе верили, что это сулит ссору с близким другом.
- Это единственный день в году, когда чёрную кошку, переходящую дорогу, никто не боялся. Считалось, что на Александров день она приносит удачу и богатство.
- Прилёт жаворонка, скворца или журавля – к теплу.
- Увидел зяблика – скоро будет стужа.
- Громко чирикают воробьи – к тёплой и сухой погоде.
- Если чайки плещутся в воде, то погода ухудшится. Если не плещутся, то скоро начнётся ледоход.
- Чешется голова – вас ждут мелкие неурядицы.
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