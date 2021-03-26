32 человека погибли при столкновении поездов в Египте

32 человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Египте, также известно 84 пострадавших. Об этом сообщает портал Youm7 в пятницу, 26 марта.

Катастрофа произошла в провинции Сохаг. К месту инцидента прибыли 36 автомобилей скорой помощи для перевозки раненых. Также в регион отправился министр здравоохранения страны.

Reuters уточняет, что столкновение поездов произошло после того, как как "неустановленные лица" дернули стоп-кран в одном из них. В результате шедший впереди поезд остановился, а другой врезался в его хвост.