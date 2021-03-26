Таиланд откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов

С 1 июля власти Таиланда отменят карантин для прибывающих на остров Пхукет туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что остров откроется для привитых путешественников на три месяца раньше, чем другие провинции страны. По данным властей, после того как сценарий протестируют в Пхукете, затем его распространят на другие популярные у туристов территории.

До возобновления турпотока в Пхукете планируют вакцинировать не менее 70% населения в приоритетном порядке. Ожидается, что повторное открытие острова добавит более 963 млн долларов в экономику.

По данным Worldometer, с начала пандемии в Таиланде зарегистрировали 28,5 тысячи случаев COVID-19 и 92 летальных исхода.

Напомним, с 1 апреля Россия возобновит перелёты с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Отдельно в следующем месяце увеличивается число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.