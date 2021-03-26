В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Таким образом, средний размер выплат составит 10 183 рубля, сообщает пресс-служба правительства.

"В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек", – рассказали в кабинете министров.

Там добавили, что размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Выплата положена тем гражданам, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ объяснили, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Сделать это можно либо через портал "Госуслуги", либо при обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. Сам перерасчёт выплаты происходит уже с 1 января 2021 года.