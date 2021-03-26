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25 новых школьных автобусов направили в районы Алтайского края

, ИА "Амител"
На приобретение техники потратили 56,4 млн рублей
Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

25 новых школьных автобусов марки ПАЗ поступили в образовательные учреждения Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Технику приобрели в рамках программы "Развитие образования в Алтайском крае" и инициативы губернатора Виктора Томенко "Безопасная школа Алтая". На это потратили 56,4 млн рублей.

Под обновление автопарка попали школы Славгорода, Алтайского, Быстроистокского, Заринского, Бийского, Зонального, Краснощёковского, Курьинского, Новичихинского, Первомайского, Рубцовского, Советского, Троицкого, Тальменского и Целинного районов.

В Минобрнауки уточнили, что до конца апреля 2021 года в алтайские образовательные учреждения направят ещё 58 автобусов. Они призваны заменить транспорт, у которого подходит предельный срок эксплуатации. Это повысит безопасность перевозки школьников.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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