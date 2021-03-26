Зак Снайдер уличил Warner Bros. в "ненависти" к его фильму

Американский режиссёр Зак Снайдер рассказал, что ощущал давление и ненависть к его фильму "Бэтмен против Супермена" со стороны студии Warner Bros. Его слова приводит журнал SFX.

"Я чувствую, что у студии была ненависть к "Бэтмену против Супермена". На меня оказывалось давление, чтобы я отказался от дальнейшего после этого фильма, чего я не хотел делать, и чего я не сделал", – признался кинематографист.

Снайдер также добавил, что он всегда воспринимал эту историю как трилогию.

Кинокомикс "Бэтмен против Супермена" вышел на экраны в 2016 году. И хоть картина оказалась финансово успешной, она не оправдала надежд зрителей, критиков и киностудии.