Владимир Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса

Близкий знакомый и бывший коллега президента России Владимира Путина скончался от коронавируса в Латвии. Об этом российский лидер рассказал в пятницу, 26 марта, сообщает ТАСС.

"Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет", – поделился глава государства.

По словам Владимира Путина, в распоряжении медиков была только старая техника, которая не смогла показать реальный уровень поражения лёгких. Кроме того, в больнице не было даже лекарств.

В итоге знакомого президента собирались перевезти в Москву и "сделали всё, чтобы вывезти его". Тем не менее "не смогли, человек умер", посетовал президент.

Напомним, что 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. После процедуры его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает второй укол "недельки через три".