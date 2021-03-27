До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 27 марта

В субботу, 27 марта, в Алтайском крае ожидается потепление до +12°C, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В южных и западных районах пройдёт небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +1°C до +6°C (в предгорьях – до +12°C).

В Барнауле днём – от +4°C до +6°C. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. На дорогах сильная гололедица.

Ранее алтайские метеорологи рассказали, какая погода будет в выходные дни. В этот уик-энд столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.