Скончался бывший депутат АКЗС Олег Баварин

На 57-м году жизни умер депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Олег Анатольевич Баварин. Об этом стало известно 26 марта.

Прощание с ним пройдёт 29 марта 2021 года с 11:30 до 13:00 в Барнауле по адресу: ул. Аносова, 8.

Ранее сообщалось, что бывший участник рок-группы "Звуки Му" и журналист Александр Липницкий погиб в Подмосковье в возрасте 68 лет в четверг, 25 марта.

По словам его сына, мужчина утонул в реке, когда пересекал водоём на лыжах по льду. Когда состоятся похороны отца, Владимир Липницкий не уточнил.