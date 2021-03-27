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Скончался бывший депутат АКЗС Олег Баварин

, ИА "Амител"
Прощание с ним пройдёт 29 марта
Фото: katun24.ru

Фото: katun24.ru

На 57-м году жизни умер депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Олег Анатольевич Баварин. Об этом стало известно 26 марта.

Прощание с ним пройдёт 29 марта 2021 года с 11:30 до 13:00 в Барнауле по адресу: ул. Аносова, 8.

Ранее сообщалось, что бывший участник рок-группы "Звуки Му" и журналист Александр Липницкий погиб в Подмосковье в возрасте 68 лет в четверг, 25 марта. 

По словам его сына, мужчина утонул в реке, когда пересекал водоём на лыжах по льду. Когда состоятся похороны отца, Владимир Липницкий не уточнил.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

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