Виктор Томенко завёл аккаунты ещё в двух социальных сетях

Губернатор Виктор Томенко завёл аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Свой первый пост губернатор написал о посещении в преддверии Всемирного дня театра премьеры спектакля "Жар и холод, или Идея господина Дома" в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Он рассказал о том, что на премьере побывал Константин Хабенский, который сейчас работает с алтайскими артистами.

Виктор Томенко поздравил режиссера-постановщика Владимира Золотаря и артистов с первым показом спектакля, а также анонсировал мероприятия к 100-летию Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и другие театральные проекты этого года.l

"Эпидемиологическая обстановка постепенно нормализуется. И зрители, и артисты, и работники театров рассчитывают, что эти планы мы обязательно осуществим", – отметил глава региона.