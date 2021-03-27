Электричка насмерть сбила двух человек в Москве

На юге Москвы электричка насмерть сбила мужчину и женщину. Инцидент произошёл на улице Подольских курсантов, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что под электропоезд также затянуло ещё одного человека. Он пострадал, но выжил. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка погибла под колёсами грузового поезда в Красноярском крае. Инцидент случился 22 февраля 2021 года. В этот день 32-летний мужчина в состоянии опьянения отправился в магазин вместе с дочерью.

Желая сократить путь, он пошёл по служебному переходу, который предназначен для работников станции Заозёрной, хотя поблизости был безопасный виадук через ж/д пути.