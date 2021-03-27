Ещё одного адвоката Михаила Ефремова признали нарушителем профессиональной этики

Бывшего защитника актёра Михаила Ефремова, Андрея Алёшкина, признали нарушителем профессиональной этики. Такое постановление вынесла квалификационная комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Алёшкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших, и Эльман Пашаев, защищавший актёра, ранее лишились адвокатского статуса.

Как пишет ТАСС, Алёшкина лишат права на адвокатскую деятельность, если совет согласится с выводами квалификационной комиссии. По кодексу профессиональной этики, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

Напомним, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актёр признал свою вину в суде. Прокурор запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима. 8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил ему восемь лет колонии общего режима.