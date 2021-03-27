Восьмерых беглых солдат объявили в розыск в России

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Оренбургскому гарнизону объявил в розыск восьмерых беглых солдат. Военнослужащие покинули расположение войсковых частей в разное время и сейчас их местонахождение неизвестно.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", некоторые беглецы покинули место службы, а другие не вернулись после отпуска. Следователи просят сообщать любую информацию о дезертирах.

Как напомнили в Следкоме, по закону военнослужащие могут быть освобождены от уголовной ответственности за дезертирство, если причиной их побега из войсковой части стало стечение тяжёлых обстоятельств. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы.