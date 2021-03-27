Скончался известный бийский писатель Фёдор Быханов

27 марта на 63-м году жизни скончался известный бийский журналист, писатель, автор теле- и радиопрограмм Фёдор Быханов. Прощание состоится во вторник, 30 марта, в прощальном зале "Орфей", сообщает "Бийский рабочий".

Быханов родился 10 июня 1957 года. Творческий путь писателя в начался в 1969 году со стихов, опубликованных в егорьевской районной газете "Колос". В 1984 году успешно окончил заочное отделение Бийского государственного педагогического института по специальности "Русский язык и литература".

После переезда в Бийск двадцать лет руководил редакцией многотиражной газеты "Темп" ПО "Сибприбормаш", а по совместительству с 1993 по 1999 годы был собкором газеты "Свободный курс" по Бийску и пригородным районам. С 2006 по 2009 год по совместительству работал собкором газеты "Алтайская правда".

С 2004 по 2008 год занимался освещением проблем агропромышленного комплекса, работал на ТРК ВИФ.

С 1979 года член Союза журналистов России, с 2014 – член Российского союза писателей. За время жизни Быханов написал 14 приключенческих и фантастических романов, десятки повестей, сотни рассказов и стихов, а также нарисовал более трёх тысяч карикатур.