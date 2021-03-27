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Новости

Учительница с Алтая бросила работу на Колыме, не вернув 2 млн рублей подъёмных

, ИА "Амител"
Женщина поехала работать в Магаданскую область по программе "Земский учитель", но через некоторое время уволилась
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Учительница из Республики Алтай уехала в посёлок Мяунджа Магаданской области, получила 2 млн рублей и через некоторое время уволилась, не вернув деньги. Её и ещё четырёх педагогов отобрали среди 164 желающих по программе "Земский учитель".

Как пишет "Магаданская правда", по условиям программы женщина должна была отработать на Колыме в школе в течение пяти лет, однако уволилась спустя 3,5 месяца. Своё решение она аргументировала оставшимся на Алтае отцом, у которого обнаружили тяжёлое заболевание.

Директор школы Татьяна Обвинцева рассказала, что больше половины суммы педагог успела потратить, однако пообещала вернуть все средства через два-три месяца. Позже учитель и вовсе сообщила, что вернуть деньги не сможет. Сейчас комитет образования Сусуманского округа готовит документы о принудительном взыскании денег через суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.03.2021 07:26
ППКошмариков

Молодец!

28.03.2021 08:13
гость

Если нельзя не увольнять, пока не вернет, то логично, что она этим воспользовалась. И это пример для других, другие теперь будут делать также. Там, где в законе пробел, там будут кидать. И это правильно, пробелов в законе быть не должно, за это депутаты хорошие деньги получают. Если государство платит деньги тем, кто не может защитить государство от кидалова, это проблемы государства, его будут кидать

28.03.2021 08:15
гость

Можно вместо подъемных давать служебную квартиру и хорошую зарплату, учителя поедут

28.03.2021 08:43
- гость -

08:15, уже, кинулись!

28.03.2021 09:14
гость

28.03.2021 08:43
- гость -

Подъемные выдавать уже кинулись, вот их и кинули

28.03.2021 09:58
Гость

А кто бесплатно учился, почему их не заставляют работать? Сов.вл. заставляла. Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.

28.03.2021 10:33
Пионер

Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.

И кто тогда пойдет учиться? Вот Вы бы пошли? Зная, что лет на 5 загремите хрен пойми куда? Да и когда эти 5 лет пройдут - ни зарплаты нормальной. ни условий - только чинушачий дурдом.?

28.03.2021 11:02
- гость -

28.03.2021 10:33
Пионер

Вы наверное и в армию боялись?

28.03.2021 11:20
Пионер

Вы наверное и в армию боялись?

Ты разницу между армией и работой на всю жизнь, обязаловкой и самостоятельным выбором одупляешь?

28.03.2021 11:33
- гость -

28.03.2021 11:20
Пионер

В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил.

28.03.2021 12:05
Гость

Пионер, так мы так и учились. Я жила и училась в Краснодаре, а подруга(это мы уже здесь подружились) во Владикавказе, но Дипломы переслали сюда, даже в руках подержать не дали. Пришлось ехать, как будто тут своих нет. И такой же Политех. Вот зачем девчонок сорвали от родителей из родных мест в ссылку? Сов.власть никого не спрашивала. А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.

28.03.2021 12:19
Гость

А брата одной моей знакомой после Алт.Политеха выслали на Сахалин. Сестра его хотела учиться в Москве, т.к. в Барнауле небыло Консерватории, но вынуждена была остаться из-за больных родителей. Окончила АГИК, но это совсем не то. Если бы брат остался в Барнауле с родителями, она бы выучилась где хотела. Всю жизнь сломали.

28.03.2021 12:38
Пионер

А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.

А пойдут тогда бесплатно учиться-то? Я только за. чтоб человек, отучившийся за счет государства, отработал эти деньги. Только подход разумным должен быть. - Мы отучим, но вы отработаете в Стародроченино (условно). Но это сразу должно обозначаться. Сейчас есть целевое - но 80 % студентов, прикладывают 100% усилий, лишь бы съехать с темы.

28.03.2021 12:50
- гость -

В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил

Если так считаешь, то ты и не служил и не работал. В армии думать не нужно, волноваться не нужно, в чем сложность?

28.03.2021 13:10
- гость -

Если бы брат остался в Барнауле с родителями, она бы выучилась где хотела. Всю жизнь сломали.

Кто хотел - тот учился. Отработать по распределению нужно было всего три года - потом езжай куда хочешь. Что такого критичного могло произойти за три года, что девушка не поступила бы в консерваторию? И почему брат не захотел вернуться, чтобы, в свою очередь, ухаживать за родителями и дать выучиться сестре? И что - родители так были больны, что за ними непременно требовался постоянный уход? но при этом огли позволить себе содержать двух студентов? или девушка тупо не потянула ничего, кроме АГИК, и придумала себе отмазку? В конце концов, неплохая консерватория была в Новосибе - ноу проблем навещать родителей хоть каждые выходные - у нас до некоторых сел доехать дольше и сложнее, чем до Новосиба, но люди как-то справляются..

28.03.2021 13:24
Гость

В консерватирию после 3 лет по окончанию муз.училища не поступают - только сразу, в первый год. Это вам не болванки на заводе тачать. А родители больные- отец 7 лет лежал с инсультом, мать одна тоже перенесла инфаркт и одних их не бросишь. А по выходным приезжать из Новосиба это не выход, да в консе и выходных то нет, то учеба, то репетиции, то гастроли. Не понимаете, не пишите чушь. Сов.власть всех ломала через колено, а сейчас полная свобода и всё плохо.

28.03.2021 14:49
- гость -

28.03.2021 12:50
- гость -
В армии думать не нужно, волноваться не нужно, в чем сложность?

Что это за войска, в которых думать не нужно?

28.03.2021 15:05
- гость -

28.03.2021 09:58
Гость
А кто бесплатно учился, почему их не заставляют работать? Сов.вл. заставляла. Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.
------------------
Бесплатно у нас только сыр в мышеловке. Учились на налоги, которые платили родители.

28.03.2021 15:06
- гость -

28.03.2021 11:33
- гость -

В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил.
----------
Я не служила. Тебе спокойнее стало?

28.03.2021 15:08
- гость -

28.03.2021 12:05
Гость
Пионер, так мы так и учились. Я жила и училась в Краснодаре, а подруга(это мы уже здесь подружились) во Владикавказе, но Дипломы переслали сюда, даже в руках подержать не дали. Пришлось ехать, как будто тут своих нет. И такой же Политех. Вот зачем девчонок сорвали от родителей из родных мест в ссылку? Сов.власть никого не спрашивала. А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.
-----------------
Типа, я в навозе посидела, пусть теперь другие посидят?
Запомните уже - НЕТ у нас в стране ничего бесплатного. Ни образования, ни медицины. Все на наши с вами налоги делается. Никто во власти не сидит и денежки не рисует.

28.03.2021 15:10
- гость -

28.03.2021 12:38
Пионер

А пойдут тогда бесплатно учиться-то? Я только за. чтоб человек, отучившийся за счет государства, отработал эти деньги.
------------
Уже родители сто раз отработали эти деньги. Мы с мужем платим в месяц налогов тысяч 50. Попробуй после этого скажи, что мой ребенок учится бесплатно и что-то кому-то должен, кроме нас, родителей.

28.03.2021 15:17
- гость -

28.03.2021 15:06
- гость -
Я не служила. Тебе спокойнее стало?

Ты с сегодняшнего дня Пионер?

28.03.2021 15:22
- гость -

28.03.2021 15:08
- гость -
Никто во власти не сидит и денежки не рисует.

А ежегодные транши в федеральный бюджет и федеральные проекты? Тоже из вашего кармана? Или например на ковид было выделено десятки млрд $. Это из вашей личной прибыли?

28.03.2021 16:02
Пионер

Ты с сегодняшнего дня Пионер?

Ты хоть подпишись как-нибудь, чтоб понимать, кто у Григория с пальмы глупости скинуть пытается.

28.03.2021 16:16
Гость

А за границей налоги не платят? Так там и мед.страховку за свои деньги покупают(без неё даже с ковидом не лечили), и за обучение платят. Если вы платилм 50тыс. налогов в месяц, то что зарплата по 600тыс.в месяц? Сильно сомневаюсь, а если 50тыс. в год, то это копейки. Вы ещё больше выбрали за год - обращались в поликлиники, полицию, пожарным, в гос.структуры и т.д. Чушь не пишите!

29.03.2021 06:58
могиканин

" Сов.власть всех ломала через колено, .."
так вот почему вы такие переломанные...

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