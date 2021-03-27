Учительница с Алтая бросила работу на Колыме, не вернув 2 млн рублей подъёмных

Учительница из Республики Алтай уехала в посёлок Мяунджа Магаданской области, получила 2 млн рублей и через некоторое время уволилась, не вернув деньги. Её и ещё четырёх педагогов отобрали среди 164 желающих по программе "Земский учитель".
Как пишет "Магаданская правда", по условиям программы женщина должна была отработать на Колыме в школе в течение пяти лет, однако уволилась спустя 3,5 месяца. Своё решение она аргументировала оставшимся на Алтае отцом, у которого обнаружили тяжёлое заболевание.
Директор школы Татьяна Обвинцева рассказала, что больше половины суммы педагог успела потратить, однако пообещала вернуть все средства через два-три месяца. Позже учитель и вовсе сообщила, что вернуть деньги не сможет. Сейчас комитет образования Сусуманского округа готовит документы о принудительном взыскании денег через суд.
Комментарии
Молодец!
Если нельзя не увольнять, пока не вернет, то логично, что она этим воспользовалась. И это пример для других, другие теперь будут делать также. Там, где в законе пробел, там будут кидать. И это правильно, пробелов в законе быть не должно, за это депутаты хорошие деньги получают. Если государство платит деньги тем, кто не может защитить государство от кидалова, это проблемы государства, его будут кидать
Можно вместо подъемных давать служебную квартиру и хорошую зарплату, учителя поедут
08:15, уже, кинулись!
28.03.2021 08:43
- гость -
Подъемные выдавать уже кинулись, вот их и кинули
А кто бесплатно учился, почему их не заставляют работать? Сов.вл. заставляла. Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.
Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.
И кто тогда пойдет учиться? Вот Вы бы пошли? Зная, что лет на 5 загремите хрен пойми куда? Да и когда эти 5 лет пройдут - ни зарплаты нормальной. ни условий - только чинушачий дурдом.?
28.03.2021 10:33
Пионер
Вы наверное и в армию боялись?
Вы наверное и в армию боялись?
Ты разницу между армией и работой на всю жизнь, обязаловкой и самостоятельным выбором одупляешь?
28.03.2021 11:20
Пионер
В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил.
Пионер, так мы так и учились. Я жила и училась в Краснодаре, а подруга(это мы уже здесь подружились) во Владикавказе, но Дипломы переслали сюда, даже в руках подержать не дали. Пришлось ехать, как будто тут своих нет. И такой же Политех. Вот зачем девчонок сорвали от родителей из родных мест в ссылку? Сов.власть никого не спрашивала. А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.
А брата одной моей знакомой после Алт.Политеха выслали на Сахалин. Сестра его хотела учиться в Москве, т.к. в Барнауле небыло Консерватории, но вынуждена была остаться из-за больных родителей. Окончила АГИК, но это совсем не то. Если бы брат остался в Барнауле с родителями, она бы выучилась где хотела. Всю жизнь сломали.
А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.
А пойдут тогда бесплатно учиться-то? Я только за. чтоб человек, отучившийся за счет государства, отработал эти деньги. Только подход разумным должен быть. - Мы отучим, но вы отработаете в Стародроченино (условно). Но это сразу должно обозначаться. Сейчас есть целевое - но 80 % студентов, прикладывают 100% усилий, лишь бы съехать с темы.
В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил
Если так считаешь, то ты и не служил и не работал. В армии думать не нужно, волноваться не нужно, в чем сложность?
Если бы брат остался в Барнауле с родителями, она бы выучилась где хотела. Всю жизнь сломали.
Кто хотел - тот учился. Отработать по распределению нужно было всего три года - потом езжай куда хочешь. Что такого критичного могло произойти за три года, что девушка не поступила бы в консерваторию? И почему брат не захотел вернуться, чтобы, в свою очередь, ухаживать за родителями и дать выучиться сестре? И что - родители так были больны, что за ними непременно требовался постоянный уход? но при этом огли позволить себе содержать двух студентов? или девушка тупо не потянула ничего, кроме АГИК, и придумала себе отмазку? В конце концов, неплохая консерватория была в Новосибе - ноу проблем навещать родителей хоть каждые выходные - у нас до некоторых сел доехать дольше и сложнее, чем до Новосиба, но люди как-то справляются..
В консерватирию после 3 лет по окончанию муз.училища не поступают - только сразу, в первый год. Это вам не болванки на заводе тачать. А родители больные- отец 7 лет лежал с инсультом, мать одна тоже перенесла инфаркт и одних их не бросишь. А по выходным приезжать из Новосиба это не выход, да в консе и выходных то нет, то учеба, то репетиции, то гастроли. Не понимаете, не пишите чушь. Сов.власть всех ломала через колено, а сейчас полная свобода и всё плохо.
28.03.2021 12:50
- гость -
В армии думать не нужно, волноваться не нужно, в чем сложность?
Что это за войска, в которых думать не нужно?
28.03.2021 09:58
Гость
А кто бесплатно учился, почему их не заставляют работать? Сов.вл. заставляла. Даже Дипломы в руки не давали, отсылали пл месту распределения. Надо это вернуть.
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Бесплатно у нас только сыр в мышеловке. Учились на налоги, которые платили родители.
28.03.2021 11:33
- гость -
В армии сложнее, чем на работе. Скорей всего ты не служил.
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Я не служила. Тебе спокойнее стало?
28.03.2021 12:05
Гость
Пионер, так мы так и учились. Я жила и училась в Краснодаре, а подруга(это мы уже здесь подружились) во Владикавказе, но Дипломы переслали сюда, даже в руках подержать не дали. Пришлось ехать, как будто тут своих нет. И такой же Политех. Вот зачем девчонок сорвали от родителей из родных мест в ссылку? Сов.власть никого не спрашивала. А сейчас нянькаются. Кто бесплатно учился-пусть работают.
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Типа, я в навозе посидела, пусть теперь другие посидят?
Запомните уже - НЕТ у нас в стране ничего бесплатного. Ни образования, ни медицины. Все на наши с вами налоги делается. Никто во власти не сидит и денежки не рисует.
28.03.2021 12:38
Пионер
А пойдут тогда бесплатно учиться-то? Я только за. чтоб человек, отучившийся за счет государства, отработал эти деньги.
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Уже родители сто раз отработали эти деньги. Мы с мужем платим в месяц налогов тысяч 50. Попробуй после этого скажи, что мой ребенок учится бесплатно и что-то кому-то должен, кроме нас, родителей.
28.03.2021 15:06
- гость -
Я не служила. Тебе спокойнее стало?
Ты с сегодняшнего дня Пионер?
28.03.2021 15:08
- гость -
Никто во власти не сидит и денежки не рисует.
А ежегодные транши в федеральный бюджет и федеральные проекты? Тоже из вашего кармана? Или например на ковид было выделено десятки млрд $. Это из вашей личной прибыли?
Ты с сегодняшнего дня Пионер?
Ты хоть подпишись как-нибудь, чтоб понимать, кто у Григория с пальмы глупости скинуть пытается.
А за границей налоги не платят? Так там и мед.страховку за свои деньги покупают(без неё даже с ковидом не лечили), и за обучение платят. Если вы платилм 50тыс. налогов в месяц, то что зарплата по 600тыс.в месяц? Сильно сомневаюсь, а если 50тыс. в год, то это копейки. Вы ещё больше выбрали за год - обращались в поликлиники, полицию, пожарным, в гос.структуры и т.д. Чушь не пишите!
" Сов.власть всех ломала через колено, .."
так вот почему вы такие переломанные...