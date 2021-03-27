Путин поздравил российских фигуристок, занявших весь пьедестал на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, которые победили на чемпионате мира в Стокгольме и заняли впервые в истории весь пьедестал почёта.

Как сообщает ТАСС, Путин подчеркнул, что спортсменки продемонстрировали свой талант и уровень подготовки. Глава государства уверен, что этот успех станет "ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта" и будет "прочным заделом" на предстоящих Олимпийских играх.

Отдельно Путин отметил выступление Щербаковой, указав, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком к её дню рождения 28 марта.

Напомним, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова – спортсменки выиграли золото, серебро и бронзу в одиночных соревнованиях.