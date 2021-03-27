Путин поздравил российских фигуристок, занявших весь пьедестал на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, которые победили на чемпионате мира в Стокгольме и заняли впервые в истории весь пьедестал почёта.
Как сообщает ТАСС, Путин подчеркнул, что спортсменки продемонстрировали свой талант и уровень подготовки. Глава государства уверен, что этот успех станет "ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта" и будет "прочным заделом" на предстоящих Олимпийских играх.
Отдельно Путин отметил выступление Щербаковой, указав, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком к её дню рождения 28 марта.
Напомним, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова – спортсменки выиграли золото, серебро и бронзу в одиночных соревнованиях.
Комментарии
На ЧМ по фигурному катанию российские спортсмены взяли три золота из четырех и шесть медалей из 12-ти.
Без мельдония. Со, скорее всего, предвзятым судейством. Наши почему-то реально круче остальных.
А какое отношение Путин имеет к этим спортсменам, которые выступали не под флагом России?
Это российские спортсменки, под каким бы флагом они не выступали
От российского гражданства отказаться их пока не заставили. Даже если заставят, все будут знать, где они кататься научились
Путин же не смотрит ТВ, откуда он узнал про победу?
Тренера фигуристок позвонили, доложили о победе
Фигуристка Анна Щербакова заявила, что ей не хватило гимна России на награждении
Приятная девушка
Русские девчонки победили. Лично мне до звезды фигурное катание. Но, девчонки -молодцы. Отстояли себя и опять доказали, что русская школа фигурного катания - лучшая в мире.
Старик Козлодоев известный любитель спортсменок-комсомолок. Как же вездессущие враги России их не засудили - удивительно... Проспали? Рука не поднялась? Убоялись жОсткого ассиметричного ответа от Козлодоева?
09:45 гость "Это российские спортсменки, под каким бы флагом они не выступали"
Выступают не под российским флагом, награждают не под гимн России, о чем Вы говорите? Кроме вашей хотелки (это российские спортсмены), чем докажете, что они имеют отношение к России? Тем, что Путин их поздравил? Ему не стыдно, что страну так унижают? Хотя это я о чем?
28.03.2021 10:54
- гость -
Как же вездессущие враги России их не засудили - удивительно... Проспали? Рука не поднялась?
Там на порядок было лучше. Трудно было засудить.
Везде засудили, а тут не смогли? Не верю. В политике Россия на три порятка лучше, вообще самая лучшая, однако ж все против неё.
А... кажется я понял. Наши выступали под белым флагом и судьи не поняли, что это россиянки и поэтому не засудили.
Везде засудили, а тут не смогли? Не верю.
Видимо кроме "наших" там никого другого не было
28.03.2021 11:12
- гость -
однако ж все против неё.
Кто все? Россия заняла первое место среди поставщиков нефтепродуктов в США за 2020 год, обогнав даже Саудовскую Аравию. Доля России в импорте США превысила 7 %.
11:04- гость - "Трудно было засудить."
"трудно". Это, значит, если постараться, то можно было и засудить, но почему-то не стали делать...может надо было затем унизить Россию? Хотим дадим первое место, хотим заставим выступать не под своим флагом...Показать миру, что те, которые ею руководят, для них никто...
ем, что Путин их поздравил? Ему не стыдно, что страну так унижают? Хотя это я о чем?
Ну так спроси у бункерного стыдно ему или нет. Или Деффки должны стыдиться, что победили? Подразберись с мыслями-то
28.03.2021 11:00
про
Ему не стыдно - ведь это именно его заслуга, что спортсмены выступают без гимна и флага!
11:29 Пионер "Ну так спроси у бункерного стыдно ему или нет."
Ты так всегда делаешь и другим советуешь спрашивать в тех же местах. У тебя с мозгами то все нормально?
Что хотел то сказать?
Про деффок - это ты сказал, не надо мне приписывать что-то, а потом "разоблачать"
Какая то сопля лезет учить, ты "подразберись с мыслями", а то здесь не пионеры, а люди взрослые
28.03.2021 11:29
Пионер
Да у него все логично - вождю не стыдно, а расплачиваются за его деяния спортсмены! А вот чиновников-допингистов хлопец награждает!!!
Какая то сопля лезет учить, ты "подразберись с мыслями", а то здесь не пионеры, а люди взрослые
Вот обиженка, как и дедушка бункерный. Ну и реально - подразберись с мыслями. Уже дважды повторять приходится.
28.03.2021 11:04
- гость -
Вам не стыдно такое писать? Патриот диванный!
28.03.2021 11:39
- гость -
Ему не стыдно - ведь это именно его заслуга, что спортсмены выступают без гимна и флага!
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Это заслуга тех, кто не хочет, чтобы Россия была сильной страной.
28.03.2021 13:01
- гость -
Сумма баллов всегда показывает, какой отрыв от остальных.
28.03.2021 13:40
- гость -
шапочку из фольги не забудь
28.03.2021 11:00
про
чем докажете, что они имеют отношение к России?
Ну например, тем, что это вас бесит. А меня радует. Ну и гражданство у них российское. Но дело не в паспорте, главное, что вас бесит. Это лучшее доказательство
я дико извиняюсь, а мы опять с колен встали?
У нас много спортсменов, которых никогда на колени и не ставили. С фигуристками это вообще не реально. Даже если ВАДУ подключить по полной и то проблематично будет. Ведь правильно написали, тут все от судей зависит и то без вариантов. Походу близко никто не стоял
Золотой призёр соревнований по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова призналась, что ей не хватило гимна и флага России на церемонии награждения
России
28.03.2021 13:40
- гость -
Дык, он входит в число ТЕХ - личная власть его единственный интерес!
"Ну и гражданство у них российское."
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А тренироваться предпочитают зарубежом.
уже анекдот, успевают сочинять
"Неизвестные фигуристки без опознавательных знаков и в масках захватили весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию."