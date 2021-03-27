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Новости

Путин поздравил российских фигуристок, занявших весь пьедестал на чемпионате мира

, ИА "Амител"
Президент отметил, что спортсменки продемонстрировали свой талант и уровень подготовки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, которые победили на чемпионате мира в Стокгольме и заняли впервые в истории весь пьедестал почёта.

Как сообщает ТАСС, Путин подчеркнул, что спортсменки продемонстрировали свой талант и уровень подготовки. Глава государства уверен, что этот успех станет "ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта" и будет "прочным заделом" на предстоящих Олимпийских играх.

Отдельно Путин отметил выступление Щербаковой, указав, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком к её дню рождения 28 марта.

Напомним, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова – спортсменки выиграли золото, серебро и бронзу в одиночных соревнованиях.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.03.2021 06:11
- гость -

На ЧМ по фигурному катанию российские спортсмены взяли три золота из четырех и шесть медалей из 12-ти.

28.03.2021 08:02
гость

Без мельдония. Со, скорее всего, предвзятым судейством. Наши почему-то реально круче остальных.

28.03.2021 09:17
про

А какое отношение Путин имеет к этим спортсменам, которые выступали не под флагом России?

28.03.2021 09:45
гость

Это российские спортсменки, под каким бы флагом они не выступали

28.03.2021 09:48
гость

От российского гражданства отказаться их пока не заставили. Даже если заставят, все будут знать, где они кататься научились

28.03.2021 09:54
Гость

Путин же не смотрит ТВ, откуда он узнал про победу?

28.03.2021 10:02
гость

Тренера фигуристок позвонили, доложили о победе

28.03.2021 10:02
гость

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что ей не хватило гимна России на награждении

Приятная девушка

28.03.2021 10:39
Пионер

Русские девчонки победили. Лично мне до звезды фигурное катание. Но, девчонки -молодцы. Отстояли себя и опять доказали, что русская школа фигурного катания - лучшая в мире.

28.03.2021 10:54
- гость -

Старик Козлодоев известный любитель спортсменок-комсомолок. Как же вездессущие враги России их не засудили - удивительно... Проспали? Рука не поднялась? Убоялись жОсткого ассиметричного ответа от Козлодоева?

28.03.2021 11:00
про

09:45 гость "Это российские спортсменки, под каким бы флагом они не выступали"

Выступают не под российским флагом, награждают не под гимн России, о чем Вы говорите? Кроме вашей хотелки (это российские спортсмены), чем докажете, что они имеют отношение к России? Тем, что Путин их поздравил? Ему не стыдно, что страну так унижают? Хотя это я о чем?

28.03.2021 11:04
- гость -

28.03.2021 10:54
- гость -
Как же вездессущие враги России их не засудили - удивительно... Проспали? Рука не поднялась?

Там на порядок было лучше. Трудно было засудить.

28.03.2021 11:12
- гость -

Везде засудили, а тут не смогли? Не верю. В политике Россия на три порятка лучше, вообще самая лучшая, однако ж все против неё.
А... кажется я понял. Наши выступали под белым флагом и судьи не поняли, что это россиянки и поэтому не засудили.

28.03.2021 11:21
- гость -

Везде засудили, а тут не смогли? Не верю.

Видимо кроме "наших" там никого другого не было

28.03.2021 11:22
- гость -

28.03.2021 11:12
- гость -
однако ж все против неё.

Кто все? Россия заняла первое место среди поставщиков нефтепродуктов в США за 2020 год, обогнав даже Саудовскую Аравию. Доля России в импорте США превысила 7 %.

28.03.2021 11:24
- гость -

11:04- гость - "Трудно было засудить."

"трудно". Это, значит, если постараться, то можно было и засудить, но почему-то не стали делать...может надо было затем унизить Россию? Хотим дадим первое место, хотим заставим выступать не под своим флагом...Показать миру, что те, которые ею руководят, для них никто...

28.03.2021 11:29
Пионер

ем, что Путин их поздравил? Ему не стыдно, что страну так унижают? Хотя это я о чем?

Ну так спроси у бункерного стыдно ему или нет. Или Деффки должны стыдиться, что победили? Подразберись с мыслями-то

28.03.2021 11:39
- гость -

28.03.2021 11:00
про

Ему не стыдно - ведь это именно его заслуга, что спортсмены выступают без гимна и флага!

28.03.2021 11:40
про

11:29 Пионер "Ну так спроси у бункерного стыдно ему или нет."

Ты так всегда делаешь и другим советуешь спрашивать в тех же местах. У тебя с мозгами то все нормально?

Что хотел то сказать?

Про деффок - это ты сказал, не надо мне приписывать что-то, а потом "разоблачать"
Какая то сопля лезет учить, ты "подразберись с мыслями", а то здесь не пионеры, а люди взрослые

28.03.2021 11:46
- гость -

28.03.2021 11:29
Пионер

Да у него все логично - вождю не стыдно, а расплачиваются за его деяния спортсмены! А вот чиновников-допингистов хлопец награждает!!!

28.03.2021 12:39
Пионер

Какая то сопля лезет учить, ты "подразберись с мыслями", а то здесь не пионеры, а люди взрослые

Вот обиженка, как и дедушка бункерный. Ну и реально - подразберись с мыслями. Уже дважды повторять приходится.

28.03.2021 13:01
- гость -

28.03.2021 11:04
- гость -

Вам не стыдно такое писать? Патриот диванный!

28.03.2021 13:40
- гость -

28.03.2021 11:39
- гость -

Ему не стыдно - ведь это именно его заслуга, что спортсмены выступают без гимна и флага!
-------------
Это заслуга тех, кто не хочет, чтобы Россия была сильной страной.

28.03.2021 14:00
- гость -

28.03.2021 13:01
- гость -

Сумма баллов всегда показывает, какой отрыв от остальных.

28.03.2021 14:11
- гость -

28.03.2021 13:40
- гость -

шапочку из фольги не забудь

28.03.2021 14:25
гость

28.03.2021 11:00
про
чем докажете, что они имеют отношение к России?

Ну например, тем, что это вас бесит. А меня радует. Ну и гражданство у них российское. Но дело не в паспорте, главное, что вас бесит. Это лучшее доказательство

28.03.2021 14:25
-гость-

я дико извиняюсь, а мы опять с колен встали?

28.03.2021 14:37
гость

У нас много спортсменов, которых никогда на колени и не ставили. С фигуристками это вообще не реально. Даже если ВАДУ подключить по полной и то проблематично будет. Ведь правильно написали, тут все от судей зависит и то без вариантов. Походу близко никто не стоял

28.03.2021 14:42
гость

Золотой призёр соревнований по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова призналась, что ей не хватило гимна и флага России на церемонии награждения

России

28.03.2021 14:55
- гость -

28.03.2021 13:40
- гость -

Дык, он входит в число ТЕХ - личная власть его единственный интерес!

28.03.2021 15:28
- гость -

"Ну и гражданство у них российское."
----
А тренироваться предпочитают зарубежом.

28.03.2021 19:11
almas

уже анекдот, успевают сочинять

"Неизвестные фигуристки без опознавательных знаков и в масках захватили весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию."

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