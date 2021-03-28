Врачи назвали симптомы рассеянного склероза

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Мария Давыдовская назвала первые признаки рассеянного склероза. По её словам, насторожить должно онемение, двоение в глазах и хроническая усталость.

В основе заболевания лежит органическое повреждение нервных волокон, которые приводят к нарушению нервной проводимости – человек буквально теряет контроль над своим телом. Без лечения больной может потерять возможность двигаться, а впоследствии – задохнуться из-за нарушения работы мышц диафрагмы.

Зачастую заболевание возникает у молодых людей, и чаще всего от него страдают представители творческих профессий, передаёт "МК". Также спровоцировать развитие болезни может регулярный недосып, который негативно влияет на иммунную систему.

Отметим, что рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием, а терапия помогает лишь замедлить развитие патологии.