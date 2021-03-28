Врачи назвали симптомы рассеянного склероза

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Мария Давыдовская назвала первые признаки рассеянного склероза. По её словам, насторожить должно онемение, двоение в глазах и хроническая усталость.
В основе заболевания лежит органическое повреждение нервных волокон, которые приводят к нарушению нервной проводимости – человек буквально теряет контроль над своим телом. Без лечения больной может потерять возможность двигаться, а впоследствии – задохнуться из-за нарушения работы мышц диафрагмы.
Зачастую заболевание возникает у молодых людей, и чаще всего от него страдают представители творческих профессий, передаёт "МК". Также спровоцировать развитие болезни может регулярный недосып, который негативно влияет на иммунную систему.
Отметим, что рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием, а терапия помогает лишь замедлить развитие патологии.
Комментарии
амик, вы вообще статьи то свои перечитываете? где в ней о симптомах-то?
SV. Второе предложение первого абзаца.
и если вы женщина, то вам предложат сделать тест на беременность)))))
из симптомов еще- не переносимость жары, головокружение такое при котором летаю предметы а глаза закроешь нормально, шаткость походки идешь как пьяный, потеря ориентации в темноте, обмороки, потеря краткосрочной памяти т.е. делал что то отвлекли все забыл что делал, выпадение полей зрения т.е. куда смотришь в одну точку видишь остальное плывет либо как на экране выпадение пикселей, потеря речи т.е. временно забываешь слова и не можешь ни чего сказать, это основное, если что то подобное есть сразу делайте мрт головного мозга можно без контраста очаги видно все равно.
не делайте мрт на малотобольской у них очень слабый томограф, снимки нигде не принимают, очень часто показывают неверную картину, опять же описание плохое часто, выброс денег на ветер
а потом, когда диагноз выставят лечить не будут, спина болит так это не хондроз, протрузии и грыжи тоже фигня, все сваливают на склероз и досвидание. вообще при выставлении диагноза положена группа по инвалидности, опять же везде только не Алтайском крае.
вообще много могу написать по этой теме ( из собственного опыта)