Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Поздним вечером 28 марта в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.
С 22:40 до 01:40 нельзя будет проехать от райцентра Косиха до н.п. Украинский. Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по-возможности заранее планировать пути объезда.
Ранее сообщалось, что порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае. На эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.
Комментарии
Был бы толк с этих манёвров...
Очередная показуха! Сразу виден опыт военных водителей. Могут передвигаться только по пустой, асфальтированной дороге.
Самые эрудированные военные специалисты вылезли комментировать. Стратеги.
9:52
Большинство гражданских водителей часто необоснованно кладут на соблюдение правил, так что некоторых хочется на танке переехать.
Пока одновременно с ними на дорогах нет танков им уступают чтобы избежать ДТП.
Военному тягачу неприкасаемый не указ.
В заблоговременном отделении автохамов от военных есть здравое зерно
Что-то зачастили.
Чтобы легковые не перебились.
Достали эти военные.