Российские фигуристы взяли золото чемпионата мира в танцах на льду впервые за 12 лет

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата мира в Стокгольме в танцах на льду. Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 28 марта.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. На третьем расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Российские танцоры выиграли золото чемпионата мира по фигурному катанию впервые с 2009 года. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Ранее сообщалось, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова. Этот чемпионат мира войдёт в историю, как первый, с подобным результатом российских спортсменов.