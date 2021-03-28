В новосибирском "Векторе" раскрыли преимущества "ЭпиВакКороны"

Российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" устойчива ко всем известным мутациям. Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа новосибирского научного центра "Вектор" Александр Рыжиков.

"Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", – цитирует Рыжикова РИА Новости.

Из других преимуществ "ЭпиВакКороны" учёный выделил её безвредность и возможность многократной ревакцинации.

Напомним, в России зарегистрировано три вакцины для профилактики COVID-19 – это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последнюю уже тоже начали производить. Препарат выпускают в виде суспензии для внутримышечного введения. В ближайшее время он появится в регионах.

По последним данным, с начала пандемии в России заболели коронавирусом свыше 4,5 млн человек, 97,4 тыс. пациентов скончались.