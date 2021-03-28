В новосибирском "Векторе" раскрыли преимущества "ЭпиВакКороны"

Российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" устойчива ко всем известным мутациям. Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа новосибирского научного центра "Вектор" Александр Рыжиков.
"Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", – цитирует Рыжикова РИА Новости.
Из других преимуществ "ЭпиВакКороны" учёный выделил её безвредность и возможность многократной ревакцинации.
Напомним, в России зарегистрировано три вакцины для профилактики COVID-19 – это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последнюю уже тоже начали производить. Препарат выпускают в виде суспензии для внутримышечного введения. В ближайшее время он появится в регионах.
По последним данным, с начала пандемии в России заболели коронавирусом свыше 4,5 млн человек, 97,4 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
Странные публикации - из области АБС - один врач; один ученый и все по одному. Публикации вызывают сильные душевные волнения, поскольку они обезличенные и ни , о чем
Фактов никаких, одни мысли, глубокие очень ))) А это уже просветительская деятельность , однако !
28.03.2021 11:34
Гость
А самому ручками никак не поискать, если вам так интересно подробнее?
Так, все понял: ЭпиВакКорона" отличная вакцина, все остальные вакцины - фуфло. Хотя, постойте, ничего такого этот ученый и не утверждал...но осадочек то остался
Меня больше интересуют, почему её ставить не начинают. То говорили в начале марта, потом сказали после 15 марта, теперь на апрель перенесли. Ждал ждал, в итоге Спутника поставил.
ну производитель и продаван про свой товар могут напеть чё угодно чтобы это купили, а вот так ли оно на самом деле далеко не факт!!!
28.03.2021 12:03
- гость -
Меня больше интересуют, почему её ставить не начинают. То говорили в начале марта, потом сказали после 15 марта, теперь на апрель перенесли. Ждал ждал, в итоге Спутника поставил.
Прощай
Мне больше интересно: кто названия придумывал?
Что за квак-квак?
"КовиВак" - читается исключительно как КовиКак.
Векторы на свою вообще корону нацепили.
Вот у Спутника нормальное название.
Ожидаем:
- Спутник 5.001
пофиксили баги с переносимостью...
- Спутник 5.002
пофиксили другие баги
И вот Спутник 10 Глобал - уже можно будет и уколоться.
Зря вы так. Жду эпивак вакцину, она по моим ощущениям самая безопасная. Если прививаться, то ей.
28.03.2021 13:42
Z
Ты еще прицепись к кириллическому написанию букаф.
вакцина должна быть не "по ощущениям", а по исследованиям.. а с этим у Вектора до сих пор проблемы.
28.03.2021 14:11
SV
Леонид Гозман, который неоднократно хаял российский "Спутник", говоря, что Россия не способна производить качественно, таки привился им в феврале. Такая она, оппозиция.
28.03.2021 14:01
- гость -
28.03.2021 13:42
Z
Ты еще прицепись к кириллическому написанию букаф.
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Если это будет единственный повод доскрестись - то почему бы и нет?
А так... Других вопросов больше.