Эксперты назвали лучшие смартфоны 2021 года

Аналитики компании Consumer Reports составили рейтинг лучших смартфонов, которые рекомендуют к покупке в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

В категории iOS-устройств лидером стал iPhone 12 Pro Max. Специалисты отметили его ёмкий аккумулятор, экран и продвинутую камеру. Недостатком для некоторых пользователей станет громоздкость и большой вес гаджета.

Лучшим смартфоном на Android назвали Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. При этом в бюджетном сегменте специалисты обратили внимание на OnePlus Nord N10 5G, а звание смартфона с наилучшей автономностью получил OnePlus Nord N100.

Ранее пользователи iPhone назвали причины, по которым они готовы отказаться от платформы и перейти на Android-смартфоны. Чаще всего респонденты отмечали более предпочтительные характеристики устройств других брендов.