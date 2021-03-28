В Мексике шесть человек погибли при крушении самолёта

Пять пассажиров и пилот погибли при крушении двухмоторного самолёта Cessna в Мексике, сообщает РИА Новости.

Катастрофа произошла днём 27 марта по местному времени в штате Сонора, граничащим с США. Воздушное судно направлялось из города Эрмосильо в Тусон американского штата Аризона. Инцидент произошёл вскоре после взлёта.

Среди погибших – замминистра экономического развития региона. Одному человеку удалось выжить. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.

Ранее бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при взлёте с аэродрома в Калужской области. Трое находящихся на борту военных, в том числе выпускник барнаульского лётного училища, полковник Вадим Белослюдцев, погибли.