Юрист рассказал, как не получить штраф за тюнинг авто

Не каждый тюнинг автомобиля можно зарегистрировать. Иногда за чрезмерную "прокачку" могут дать штраф либо вовсе лишить водительских прав, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с ura.ru.

По его словам, незаконный тюнинг авто считается неисправностью. Например, не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.

"Часто ставят на лампочки спереди не белолунные огни, а какие-нибудь красные. Это запрещено, вплоть до лишения прав", – предостерёг специалист.

А вот, например, новые спойлеры сертификации подлежат. Однако для регистрации нужно подтвердить безопасность тюнинга в качественных салонах. Обычно ГИБДД проверяет тюнинг на глаз, и если всё сделано хорошо, никакой из элементов не будет опасным.

Ранее Минпромторг России скорректировал список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. Перечень пополнился 87 строчками, куда внесли популярные у россиян модели. Теперь они перешли из массового сегмента в класс премиального транспорта.