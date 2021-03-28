Учёные изменили прогноз магнитной бури в марте

Магнитная буря должна была обрушиться на Землю в конце марта и достигнуть мощности в пять баллов. Однако учёные изменили прогноз.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 29 и 30 марта составит около четырёх баллов. Это ниже, чем изначально прогнозировали исследователи.

Вместе с тем вероятность возникновения магнитной бури сохраняется. В понедельник она составит 30%, а во вторник – 20%.

Сильнее всего магнитные волны оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным учёных, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается число самоубийств.