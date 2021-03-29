Метели и дожди обещают в Алтайском крае 29 марта

Снегопады, порывистый ветер и сильную гололедицу прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 29 марта. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -3 до +2 градусов (в предгорьях – до +7 градусов). На большей части региона прогнозируется небольшой либо умеренный снег, по югу – снег с дождём. Местами будут метели и гололедные явления. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Барнауле термометры покажут от 0 до +2 градусов. Временами ожидается снег, мокрый снег и гололедные явления. В конце дня будет метель. Скорость ветра при усилениях может достигать 16 м/с.