Готовимся к худшему. Глава алтайского Минздрава о третьей волне ковида

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов оценил возможность возникновения третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также предположил, чем она может отличаться от двух предыдущих. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Глава Минздрава выразил мнение, что третья волна "вполне возможна", так как у населения региона "ещё нет достаточной иммунной прослойки".

"Надо всегда готовиться к худшему, – подчеркнул Попов. – Когда она будет, какой силы и продолжительности, мы не знаем. Но не перестаем готовить свою инфраструктуру".

По его словам, отличие третьей волны ковида от двух предыдущих будет заключаться в увеличении доли заболевших детей.

Предположение министр обосновал тем, что в первую волну чаще болели молодые, а во вторую – пожилые граждане, чем и объясняется скачок смертности в конце года.

Ранее Попов не исключил, что третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительных площадок для размещения пациентов.

Он уточнил, что в настоящее время вопрос создания ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций не рассматривается.

Вместе с тем Попов не исключил, что власти региона вернутся к этому вопросу, если третья волна заболеваемости коронавируса "смешается с ОРВИ и гриппом", из-за чего "потребуется более шести тысяч коек".