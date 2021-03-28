Путин объяснил, почему не вели съёмку его вакцинации от ковида

Глава российского государства Владимир Путин ответил на вопрос, почему он не пригласил журналистов, чтобы они запечатлели, как он вакцинируется от ковида, как это сделали лидеры других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", – констатировал Путин.
По словам президента, не следует это расценивать как попытку "надуть кого-то", так как даже при фотосъёмке в шприце может быть что угодно, например, витамины.
"Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, всё что угодно – кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок", – пошутил российский лидер.
Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от ковида 23 марта. Президент не стал брать выходной после укола. Фото- и видеосъёмка мероприятия при этом не велась.
Какой из трёх российских препаратов ввели президенту – неизвестно. Об этом знает только сам Путин и его врач, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментарии
Его Величество сказали что это несерьёзно.Умерли миллионы уже в мире от ковида и это несерьезно.Ещё как серьёзно.И глава государства должен показать пример.
29.03.2021 00:20
Dr.Gnus
Его Величество сказали что это несерьёзно.Умерли миллионы уже в мире от ковида и это несерьезно.Ещё как серьёзно.И глава государства должен показать пример.
Не спите, на посту или под Львовом ещё вечер?
И это президент - обезьянничать, надуть - с таким лексиконом страной правит...
Всем понятно, что здесь нечисто - ведь пиарится на всем, а тут вдруг не стал!
не следует это расценивать как попытку "надуть кого-то"
особенно после посмертной пенсии и обнуления)))
29.03.2021 06:59
- гость -
Не спите, на посту или под Львовом ещё вечер?
Смотрю у тебя тоже день не нормированный!
29.03.2021 09:07
- гость -
Во Львове встают в 5 утра? Раненько вы.
Наш президент поставил Спутник Ви, вероятность моего утверждения 98%..
29.03.2021 11:41
- гость -
и уже давно, т.к. вышел в люди еще до "вакцинации", поэтому и выходной не нужен был