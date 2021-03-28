Офис партии "Новые люди" разгромили в Томске

Фото: vk.com/newpeople.tomsk

Злоумышленники вломились в офис регионального отделения партии "Новые люди", расположенный в Томске, и устроили там погром, сообщает пресс-служба политической организации в социальной сети "ВКонтакте".

В частности, разбили стеклянную дверь, повредили окна, разбросали мебель и бумаги, связанные с деятельностью партии.

Представитель партии прокомментировал инцидент, подчеркнув, что это не банальная кража, так как ничего не пропало.

"Мы подозреваем, что нападение на офис по Комсомольскому проспекту, 53, может быть связано с деятельностью сторонников, – подчеркнули в партии. – Об этом говорит хотя бы то, что мебель в офисе была перевёрнута вверх дном – предположительно, что-то искали".

Отметим, что на выборах в городскую думу Томска "Новые люди" набрали 15% голосов. Это третий показатель среди всех партий.