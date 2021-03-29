Анастасия Волочкова рассказала, сколько раз в день она занимается сексом

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что занимается сексом по четыре раза в день. Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион".
"Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается", – заявила балерина.
"Мать, ты на работу ходишь вообще?" – отреагировала на такое высказывание ведущая Лера Кудрявцева.
При этом недавно Волочкова рассказывала, что никак не может выйти замуж и отправила дочь жить к отцу, чтобы устроить личную жизнь.
Ранее Анастасия Волочкова заявляла, что у неё был роман с Джимом Керри. По её словам, они были в близких отношениях и до сих пор остаются друзьями.
Комментарии
Дожилась кобыла... Дилдо человеком называет.
спойлер: до конца передачу смотрите журналюшки фиговы, полиграф ЭТО все опроверг
Многовато дзюбит тётушка
09:24- гость -
Да, на детекторе лжи проверили, врет все оказывается. Есть такие люди, которые живут в созданном им мире вранья...
29.03.2021 09:43
- гость -
Смотря, что у нее считается сексом.
Вот и пусть дочь в семье отца растет, вот этой я бы не доверил воспитание ребенка.
старушка все никак не угомонится.. вруша
29.03.2021 09:24
- гость -
Что вас сподвигло до конца досмотреть передачу?
Старая онанистка гордится онанизмом. С головой проблемы от недотраха по жизни.
Что вас сподвигло до конца досмотреть передачу?
Больше интересно, что вообще сподвигло на просмотр такой мути?
Фамилия "любимого человека" Вибратор?. Сколько можно обсасывать подробности жизни одной из самых высокооплачиваемых женщин с пониженной социальной ответственностью? Причём лет 10 уже на эту силиконовую шпалу можно залезть только ради понтов.
Кто ж ее ... ть то будет 4-5 раз в день? Разве что все разные.
а другие новости есть?
Что вас сподвигло
сломанный пульт
отсутствие желания вставать с дивана
неимение кого либо кого можно послать переключить телек
зато могу разгромить всех в этой теме
дело "Спид Инфо" живет и процветает.
зачем я это вижу?
ну посмотрели и посмотрели всяко лучше киселева с соловьевым
29.03.2021 11:18
гостья
ох уж эти моралистки. тебя никто не тянул за руку. сама поперлась смотреть. так что расскажи нам, зачем ты сюда залезла?
Зато самая комментируемая новость на амике сегодня
будет интереснее новость туда пойдем
Шоб я так жил. Тут если в год 5 раз наберётся уже хорошо.
5? семь лет без сексаинетянет
29.03.2021 11:55
- гость -
просто у вас все засохло...кому вы интересны
29.03.2021 12:13
- гость -
там во мху уже давно пауки завелись.
Доктор, у меня сын рыжый, а я блондин, жена брюнетка. Подскажите в чем дело?
Сексом часто занимаетесь?
Раз в год...
Ржавчина!
Тема - "Чиста поржать"???!!!