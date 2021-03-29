Анастасия Волочкова рассказала, сколько раз в день она занимается сексом

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что занимается сексом по четыре раза в день. Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион".

"Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается", – заявила балерина.

"Мать, ты на работу ходишь вообще?" – отреагировала на такое высказывание ведущая Лера Кудрявцева.

При этом недавно Волочкова рассказывала, что никак не может выйти замуж и отправила дочь жить к отцу, чтобы устроить личную жизнь.

Ранее Анастасия Волочкова заявляла, что у неё был роман с Джимом Керри. По её словам, они были в близких отношениях и до сих пор остаются друзьями.