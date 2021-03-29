Житель Алейска украл деньги с продуктовой базы и купил себе "Ладу"

В Алейске хозяйка оптовой продуктовой базы обратилась в полицию и рассказала о том, что кто-то украл у неё деньги. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина часто заходил в гости к своему другу, который работал на базе. Однажды он воспользовался тем, что в помещении никого нет, и украл деньги. По предварительным данным, ущерб составил почти полмиллиона рублей.

Установлено, что на украденные деньги молодой человек купил себе ВАЗ-2110, а остальное потратил на другие нужды. При обыске полицейские изъяли у него ноутбук, видеокамеру и автомобиль.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров города. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".