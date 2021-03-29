Урологи спорят о распространении в России тяжёлой половой инфекции

Врач-уролог Евгений Греков заявил о распространении в России половой инфекции Mycoplasma genitalium. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжёлыми болевыми формами и бесплодие", – сказал он.

В свою очередь, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Александр Говоров информацию о распространении болезни опроверг. Он заявил, что никаких серьёзных данных о заболевании нет, сообщает РИА Новости. Распространяемую информацию о вспышке половых инфекций в стране он назвал "ерундой".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае значительно сократилось количество выявляемых ВИЧ-инфицированных граждан. Статистика снижается ежегодно в течение уже пяти лет. В 2020 году было выявлено всего 1700 заболевших ВИЧ и СПИДом. В сравнении с предыдущими двумя-тремя тысячами человек в год эта цифра выглядит более обнадёживающей.