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Новости

В Госдуме попросили проверить Instagram на пропаганду ЛГБТ

, ИА "Амител"
По мнению депутата Анатолия Выборного, соцсети, фильмы и мировые бренды навязывают гомосексуализм
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру провести официальную проверку Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. По его словам, на опубликованных фотографиях отображены нетрадиционные отношения мужчин и женщин.

Как сообщает портал "Известия", размещённый в аккаунте контент подпадает под статью КоАП о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России.

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", – заявил депутат.

По мнению Выборного, в пропаганде активно участвуют социальные сети, киноиндустрия и мировые бренды. При этом депутат подчеркнул, что депутаты "не травят" гомосексуалистов, а лишь устанавливают "заслон для информационной атаки против наших ценностей".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.03.2021 12:08
- гость -

получается депутаты признают, что если им часто показывать геев, они станут геями? это так не работает, ребята ))

29.03.2021 12:17
гость

к сожалению это так и работает, если несовершеннолетним постоянно и везде показывать что геи это хорошо, классно, круто и т.д., то грань стирается и в клубе прибывает! Так что уважаемый гость пополняйте свои ряды за счет гейропейцев, а не россиян!

29.03.2021 12:22
- гость -

Теперь понятно почему в думе большинство пид...сов сидит!

29.03.2021 12:24
- гость -

Депутаты Госдумы вместо работы "зависают" в Instagram! Ну и кто они после этого???

29.03.2021 12:28
гость

провести официальную проверку Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana.

У нас интересно есть такие , кто подписан на них в инстаграме?
Думаю что только этот депутат (ну может еще кто из думы) и подписаны) Кому что интересно)))
Сама подписана в инсте на кучу разных групп, но ни в одной не попадалась информация на эту тему.

29.03.2021 12:33
- гость -

А опыт других стран учитывают? например, в США уж крутей трудно представить как боролись с геями.
В законах штатов были уголовные статьи, например, тюремные сроки для геев и принудительная хим.кастрация. Возникли сообщества, члены которых везде преследовали геев, избивали их или убивали , и прочее, прочее ...
А теперь вопрос: кто победил в долгую?

29.03.2021 12:33
Гость

Жириновский с Володиным попросили?))

29.03.2021 12:57
- гость -

Хотелось бы в таком случае посмотреть список депутатов-геев, официальный, список Белковского мы знаем!

29.03.2021 13:37
- гость -

"к сожалению это так и работает, если несовершеннолетним постоянно и везде показывать что геи это хорошо, классно, круто и т.д., то грань стирается и в клубе прибывает! "

Не согласна, если бы ориентация зависела от пропаганды, то все вокруг были бы гетеро, ибо у нас из каждого утюга про традиционные ценности вещают. А то про что вы говорите это не про стирание грани, а то что при благоприятной обстановке легче признать себя, чем мучиться всю жизнь изображая такого как все. Поэтому и кажется что без гонений гомосексуальных становиться больше, но нет они просто перестают носить маски.


29.03.2021 13:41
- гость -

Почему китайцы умеют ответить на санкции и европе и штатам,
а наша дума как занималась соплежуйством так и занимается.
Стыдно граждане думцы, стыдно.

29.03.2021 13:48
- гость -

Давно известно, что тех, из тех детей, кого гомики попользовали, потом часто получаются геи. И пропаганда тоже влияет на неокрепшие умы.
Так что пусть прячутся и дальше, говномесы.

29.03.2021 13:50
- гость -

Недавно инфа проходила , что на нашем уране 40 энергетики сша сидит.
надо было им зимой ахтунг устроить.

29.03.2021 13:51
- гость -

40%

29.03.2021 14:40
- гость -


29.03.2021 13:41
- гость -
Так санкции то введены не против России, а против определенных друзей путина!

29.03.2021 15:53
Сибиряк.

Ну хоть раз бы мне попался и усложнил жизнь голубой, а вот чиновники всех мастей и уровней, ведущие себя как пи...геи возникают постоянно.

29.03.2021 16:35
- гость -

29.03.2021 13:37
- гость -
А то про что вы говорите это не про стирание грани, а то что при благоприятной обстановке легче признать себя

Вы не сравнивайте себя - женщину и подростка, у которого гормоны прут.

29.03.2021 16:38
- гость -

29.03.2021 14:40
- гость -

Тогда друзей Путина уже как минимум полстраны. А учитывая, что санкции повлияли в той или иной степени на всех жителей России, то ...

29.03.2021 16:45
АБОРИГЕН

Стыдно в 21-м веке продолжать нести чушь о том что отклонения обусловленные генетически и особенностями внутриутробного развития можно распространять методом пропаганды. А дальше что? Уроки телегонии в школе?

29.03.2021 16:54
- гость -

Если Абориген защищает Инстаграм, значит правы в Госдуме.

29.03.2021 17:41
- гость -

Реально все публичные модные страницы стали активно продвигать ЛГБТ, негров, толстых и старых

29.03.2021 17:42
- гость -

29.03.2021 16:35
- гость -

у женщин гормоны тоже прут, климакс называется

29.03.2021 17:44
- гость -

29.03.2021 16:45
АБОРИГЕН
а что вы имеете против телегонии???

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