В Госдуме попросили проверить Instagram на пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру провести официальную проверку Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. По его словам, на опубликованных фотографиях отображены нетрадиционные отношения мужчин и женщин.

Как сообщает портал "Известия", размещённый в аккаунте контент подпадает под статью КоАП о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России.

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", – заявил депутат.

По мнению Выборного, в пропаганде активно участвуют социальные сети, киноиндустрия и мировые бренды. При этом депутат подчеркнул, что депутаты "не травят" гомосексуалистов, а лишь устанавливают "заслон для информационной атаки против наших ценностей".