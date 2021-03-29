В Госдуме попросили проверить Instagram на пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру провести официальную проверку Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. По его словам, на опубликованных фотографиях отображены нетрадиционные отношения мужчин и женщин.
Как сообщает портал "Известия", размещённый в аккаунте контент подпадает под статью КоАП о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России.
"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", – заявил депутат.
По мнению Выборного, в пропаганде активно участвуют социальные сети, киноиндустрия и мировые бренды. При этом депутат подчеркнул, что депутаты "не травят" гомосексуалистов, а лишь устанавливают "заслон для информационной атаки против наших ценностей".
Комментарии
получается депутаты признают, что если им часто показывать геев, они станут геями? это так не работает, ребята ))
к сожалению это так и работает, если несовершеннолетним постоянно и везде показывать что геи это хорошо, классно, круто и т.д., то грань стирается и в клубе прибывает! Так что уважаемый гость пополняйте свои ряды за счет гейропейцев, а не россиян!
Теперь понятно почему в думе большинство пид...сов сидит!
Депутаты Госдумы вместо работы "зависают" в Instagram! Ну и кто они после этого???
провести официальную проверку Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana.
У нас интересно есть такие , кто подписан на них в инстаграме?
Думаю что только этот депутат (ну может еще кто из думы) и подписаны) Кому что интересно)))
Сама подписана в инсте на кучу разных групп, но ни в одной не попадалась информация на эту тему.
А опыт других стран учитывают? например, в США уж крутей трудно представить как боролись с геями.
В законах штатов были уголовные статьи, например, тюремные сроки для геев и принудительная хим.кастрация. Возникли сообщества, члены которых везде преследовали геев, избивали их или убивали , и прочее, прочее ...
А теперь вопрос: кто победил в долгую?
Жириновский с Володиным попросили?))
Хотелось бы в таком случае посмотреть список депутатов-геев, официальный, список Белковского мы знаем!
"к сожалению это так и работает, если несовершеннолетним постоянно и везде показывать что геи это хорошо, классно, круто и т.д., то грань стирается и в клубе прибывает! "
Не согласна, если бы ориентация зависела от пропаганды, то все вокруг были бы гетеро, ибо у нас из каждого утюга про традиционные ценности вещают. А то про что вы говорите это не про стирание грани, а то что при благоприятной обстановке легче признать себя, чем мучиться всю жизнь изображая такого как все. Поэтому и кажется что без гонений гомосексуальных становиться больше, но нет они просто перестают носить маски.
Почему китайцы умеют ответить на санкции и европе и штатам,
а наша дума как занималась соплежуйством так и занимается.
Стыдно граждане думцы, стыдно.
Давно известно, что тех, из тех детей, кого гомики попользовали, потом часто получаются геи. И пропаганда тоже влияет на неокрепшие умы.
Так что пусть прячутся и дальше, говномесы.
Недавно инфа проходила , что на нашем уране 40 энергетики сша сидит.
надо было им зимой ахтунг устроить.
40%
29.03.2021 13:41
- гость -
Так санкции то введены не против России, а против определенных друзей путина!
Ну хоть раз бы мне попался и усложнил жизнь голубой, а вот чиновники всех мастей и уровней, ведущие себя как пи...геи возникают постоянно.
29.03.2021 13:37
- гость -
А то про что вы говорите это не про стирание грани, а то что при благоприятной обстановке легче признать себя
Вы не сравнивайте себя - женщину и подростка, у которого гормоны прут.
29.03.2021 14:40
- гость -
Тогда друзей Путина уже как минимум полстраны. А учитывая, что санкции повлияли в той или иной степени на всех жителей России, то ...
Стыдно в 21-м веке продолжать нести чушь о том что отклонения обусловленные генетически и особенностями внутриутробного развития можно распространять методом пропаганды. А дальше что? Уроки телегонии в школе?
Если Абориген защищает Инстаграм, значит правы в Госдуме.
Реально все публичные модные страницы стали активно продвигать ЛГБТ, негров, толстых и старых
29.03.2021 16:35
- гость -
у женщин гормоны тоже прут, климакс называется
29.03.2021 16:45
АБОРИГЕН
а что вы имеете против телегонии???