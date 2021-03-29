Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика морских услуг Inchcape Shipping.

Работы по высвобождению судна завершили около 04:30 по местному времени (05:30 мск). Пока неизвестно, когда канал снова откроют для движения. Сейчас в очереди, по информации СМИ, остаются около 450 кораблей.

Напомним, что 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъёмностью 224 тысячи тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель 23 марта, перегородив движение по каналу.

По данным агентства Bloomberg, блокировка канала обошлась мировой экономике почти в 10 млрд долларов в день.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз затонул в Чёрном море у берегов Турции. Инцидент произошёл в районе провинции Бартын на севере республики.